راهیابی ۱۱ تکواندوکار به اردوی تیم ملی بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبه شانزدهم مردادماه مرحله اول رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان برگزار شد و در پایان سوگل شیری، مبینا مزروعی، روژان گودرزی، ریحانه رحیمی، شمیم فتحی، فرشته فتحی، الهام حقیقی، سارا صوفی، ساینا کریمی، فاطمه اسکندر نیا و فاطمه احمدی جواز حضور در اردوی تیم ملی را به دست آوردند.

تمرینات تیم ملی تکواندو برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ به میزبانی کشور چین و بازی‌های کشورهای اسلامی عربستان سعودی با حضور نفرات فوق همراه با مهلا مؤمن زاده، سعیده نصیری، غزل سلطانی، مبینا نعمت زاده، تینا مدانلو، کوثر اساسه، نسترن ولی زاده، یلدا ولی نژاد، ملیکا میرحسینی، ناهید کیانی و هستی محمدی که پیش از این در اردوی بانوان حضور داشتند از روز یکشنبه نوزدهم مرداد در مرکز جهانی تکواندو آغاز خواهند شد.

مهروز ساعی، نیلوفر صفریان و شیما خلیل ارجمندی هدایت تیم ملی بانوان در برعهده دارند.