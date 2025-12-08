  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استانداری بوشهر درباره تعطیلی‌ها

اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استانداری بوشهر درباره تعطیلی‌ها

بوشهر- ستاد مدیریت بحران استانداری بوشهر با صدور اطلاعیه‌ای درباره تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، با توجه به اظهارنظرها و انتشار اخبار غیرواقع منتسب به ستاد مدیریت بحران توسط بعضی افراد در رسانه‌ها و فضای مجازی به خصوص درباره تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات به اطلاع عموم مردم استان بوشهر و مدیران دستگاه‌های اجرایی و ادارات و سازمان‌ها رسانده می‌شود که اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به ستاد مدیریت بحران توسط سخنگوی ستاد و از طریق روابط عمومی استانداری و صداوسیما منتشر شده و به اطلاع عموم می‌رسد و هرگونه اظهارنظر و پخش اخبار توسط افراد در فضای مجازی و مبادی غیررسمی خلاف واقع بوده و فاقد اعتبار است.

کد خبر 6682028

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عاطفه IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      69 3
      پاسخ
      بابا تمام مردم مریضن..
    • IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      23 2
      پاسخ
      تمام بچه ها داخل کلاس مریضن
    • خانم تی‌تی IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      22 2
      پاسخ
      حالا که وارد کردن نمره های مستمر هم شده تا بیستم آذر، تموممونم مریضیم، ولی با این حال باید سه تا امتحان داخل یک روز بدیم و تعطیلی هم نداریم به خاطر مستمر، این چه کاریه..
    • شهریار IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      18 0
      پاسخ
      یه سر برین داروخونه ببین چه خبره بخدا مردم دیگه طاقت ندارن
    • مهدی UA ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      17 1
      پاسخ
      هرکی برای خودش میدوزه و میبافه
    • محمد IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      10 0
      پاسخ
      بابا تمام مردم مریضن تعطیل کنید مدرسه رو
    • مهدیس IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      4 0
      پاسخ
      خیلی مدیریت میتونید بکنید وقتی شرایط سخت شد خب بابا تا همه نگرفتن تعطیل کنید کادر درمان زیادی نداریم و چرا هزینه میتراشین هم به دولت بخاطر دارو و هم بیمارستانا مملو از مریض شده هم کمبود دارو و پرستار حالا جون مردم مهم نیست یکم فکر بعد پیک باشین وگرنه کلاس انلاینا که بهتره مامانا بیشتر حواسشون به بچه هاست
    • مهدیس IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      5 0
      پاسخ
      تعطیل کنیداین بیماری همه گیر شده وحتی کشته هم داده
    • صفایی US ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      4 2
      پاسخ
      چرا مجازی نمیکنید همه مریض هستن تو ی مدرسه چهارصد نفری نصف نمیان تو رو خدا شرایط معلمان رو درک کنید وقتی تو کلاس بیست نفری دو سوم غائب هستن خوب بهتره مجازی باشه مگه یک معلم ی مبحث رو چندبار می‌تونه تکرار کنه
    • انصاری NL ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      7 0
      پاسخ
      استان بوشهر از نظر امکانات پزشکی وتخت بستری دررتبه اخر قرار داره بچه ها اینجا درگیر شدن تعطیل کنید لطفا
    • IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      3 0
      پاسخ
      بله بارونی استان بوشهر
    • سلام IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      3 0
      پاسخ
      کل مدرسه مریض هستن و به خاطر اینکه از درسا عقب نمونن مجبورن بیان و اینجوری مریضی مدام بیشتر میشه .. یکم بهش فکر کنید...
    • اِلا IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      2 0
      پاسخ
      با سلام و احترام خواهشمندم توضیح بفرمایید که چرا با وجود تعطیلی مدارس بسیاری از استان‌ها به دلیل شیوع گستردهٔ بیماری آنفلوآنزا و آلودگی هوا، مدارس استان بوشهر همچنان به صورت حضوری برگزار می‌شود.در حال حاضر بیماری آنفلوآنزا بسیار شدید و واگیردار است و تعداد زیادی ازدانش‌آموزان در مدارس بوشهر بیمار هستند. بسیاری از دانش‌آموزان ماسک نمی‌زنند و حتی اگر برخی از دانش‌آموزان ماسک بزنند،درکلاس‌های کوچک و پرجمعیتِ چهل‌نفره، امکان انتقال ویروس بسیاربالاست.
    • جنوبي:)💔🔥 IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      از مریضی دختر عموم از دست دادم بخدا جیگرم میسوزه رحم کنید 💔💔💔

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها