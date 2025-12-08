به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، با توجه به اظهارنظرها و انتشار اخبار غیرواقع منتسب به ستاد مدیریت بحران توسط بعضی افراد در رسانهها و فضای مجازی به خصوص درباره تعطیلی مدارس، دانشگاهها و ادارات به اطلاع عموم مردم استان بوشهر و مدیران دستگاههای اجرایی و ادارات و سازمانها رسانده میشود که اخبار و اطلاعیههای مربوط به ستاد مدیریت بحران توسط سخنگوی ستاد و از طریق روابط عمومی استانداری و صداوسیما منتشر شده و به اطلاع عموم میرسد و هرگونه اظهارنظر و پخش اخبار توسط افراد در فضای مجازی و مبادی غیررسمی خلاف واقع بوده و فاقد اعتبار است.
بوشهر- ستاد مدیریت بحران استانداری بوشهر با صدور اطلاعیهای درباره تعطیلی مدارس، دانشگاهها و ادارات توضیح داد.
