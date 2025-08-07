به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار با اشاره به نقش مهم خبرنگاران در دفاع از کشور در عرصه رسانه، گفت: خبرنگاران ایران در برابر غول رسانهای دنیا ایستادهاند و همانند رزمندگان دفاع مقدس در خط مقدم قرار دارند. بدون حضور آنها، تصویر واقعی از سختیها و ایستادگی مردم ایران در برابر بحرانها و تهدیدات بینالمللی برای جهانیان نمایان نمیشد.
وی افزود: در دفاع مقدس دوازدهروزه اخیر در استان گلستان، خبرنگاران بدون دسترسی به اینترنت و دیگر امکانات، با حضور مستمر در جلسات روزانه و پوشش دقیق رویدادها، از شایعات و اخبار جعلی جلوگیری کردید و انسجام ملی را به نمایش گذاشتید.
تقدیر از نقش رسانهها در بحرانها و جنگ دوازدهروزه
طهماسبی در ادامه به برخی از مشکلات و بحرانهایی که استان گلستان با آن مواجه است، اشاره کرد و گفت: در شرایط بحرانی جنگ دوازدهروزه در گلستان، رسانهها در مرکز قرار داشتند. در کنار نیروهای امدادی و نظامی، خبرنگاران تلاش کردند تا واقعیتها را به درستی منتقل کرده و مانع از پراکندهگویی و اطلاعات غلط دشمن شوند.
وی همچنین به تشکیل «قرارگاه عملیاتی رسانه» در استان اشاره کرد و افزود: این قرارگاه از روز دوم جنگ در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار کرد و در آن زمان خبرنگاران با کمترین امکانات، شبانهروز در حال پوشش اخبار بودند.
بحران انرژی و تأمین برق در استان گلستان
استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت انرژی در استان اشاره کرد و گفت: در ماههای اخیر، برخی رسانهها شایعاتی مبنی بر تعطیلی ۲۲ روزه صنایع استان منتشر کردند که این اخبار صحت نداشت. استان گلستان در نوروز و در بسیاری از ایام تعطیلات، بدون وقفه در حال فعالیت بوده و حتی مصرف برق استان در مردادماه به هزار و ۸۵۰ مگاوات رسید.
طهماسبی ادامه داد: در مقابل مشکلات موجود، دولت برای تأمین انرژی مورد نیاز استان برنامههای بلندمدتی را در دستور کار قرار داده است. به ویژه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، گلستان یکی از نخستین استانهایی است که برای تولید دو هزار مگاوات برق خورشیدی آمایش سرزمین کرده است و پروژههای متعددی برای تولید انرژی پاک در استان در حال پیگیری است.
پروژههای عمرانی و توسعهای استان گلستان
استاندار گلستان همچنین به پروژههای عمرانی و توسعهای در استان اشاره کرد و از آمادهسازی پروژههای مسکن در سطح استان خبر داد.
وی گفت: در راستای تأمین مسکن برای مردم، بهویژه در مناطق روستایی، هفت هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی در استان گلستان مجوز ساخت دریافت کردهاند و این پروژهها طی یک سال و نیم آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی افزود: با این حال، وضعیت ناترازی برق، کمبود منابع آبی در برخی مناطق و مشکلات دیگر همچنان وجود دارد که برای رفع آنها نیاز به همکاری تمامی دستگاهها و اصحاب رسانه داریم.
چالشهای معیشتی و صرفهجویی در منابع
در ادامه، طهماسبی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم استان، از جمله افزایش قیمتها و بحرانهای ناشی از خشکسالی، گفت: دولت و مسئولان استانی تلاش میکنند تا از بحرانهای اقتصادی عبور کرده و در عین حال به نیازهای اساسی مردم توجه داشته باشند. یکی از مهمترین مسائل، بحران انرژی و مدیریت منابع آب و برق است که در برخی مناطق با مشکلاتی همراه است.
وی همچنین به موضوع قاچاق سوخت اشاره کرد و افزود: در دوران جنگ اقتصادی، قاچاق سوخت به یکی از معضلات مهم کشور تبدیل شده است. دولت با جدیت در تلاش است تا جلوی این پدیده شوم را بگیرد، اما نیازمند همراهی رسانهها برای اطلاعرسانی دقیق و جلوگیری از گمراه کردن مردم هستیم.
انتقاد از افزایش قیمتها و نیاز به حمایت از اقشار کمدرآمد
استاندار گلستان در خصوص افزایش قیمت نان و دیگر کالاهای اساسی نیز گفت: در ماههای اخیر، برخی نانوایان استان به دلیل افزایش هزینهها و مشکلات معیشتی، درخواست افزایش قیمت نان داشتند که این مسئله در حال پیگیری است. با توجه به افزایش تورم، دولت با اقدامات خود در تلاش است تا این مشکلات را حل کند، اما همچنان نیاز به حمایتهای بیشتری از اقشار کمدرآمد وجود دارد.
همکاری مستمر با اصحاب رسانه در راستای اطلاعرسانی دقیق
طهماسبی تأکید کرد: رسانهها در این برهه زمانی نقش بسیار مهمی دارند. ما در استانداری گلستان همواره آمادهایم تا با همکاری با اصحاب رسانه، مشکلات استان را به گوش مردم رسانده و در راستای حل آنها گام برداریم.
وی افزود: در هفته دولت، نشست خبری مفصلی برگزار خواهیم کرد تا پروژههای مختلف استان و دستاوردهای دولت را به اطلاع عموم برسانیم و از نقدهای سازنده خبرنگاران برای بهبود عملکرد استفاده کنیم.
نظر شما