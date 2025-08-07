به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین شامگاه پنجشنبه در آئین گرامیداشت روز خبرنگار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس و شهدای رسانه، به نقش برجسته اصحاب رسانه در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: خبرنگاران همواره در کنار نظام ایستاده‌اند و با قلم خود در مسیر خدمت به مردم و انعکاس واقعیات جامعه تلاش کرده‌اند.

وی ادامه داد: خبرنگاران در سخت‌ترین روزها و بحران‌ها، همواره در میدان حضور داشتند و به عنوان چشم و گوش جامعه، با مدیران استان همکاری کردند تا برای پیشرفت و توسعه گلستان گام بردارند.

گلچین همچنین بر اهمیت مطالبه‌گری صحیح و سازنده از سوی رسانه‌ها تأکید کرد و افزود: انتظار داریم خبرنگاران با نگاه دقیق، مسئولانه و حرفه‌ای، مسائل استان را پیگیری کنند و در راستای ارتقای جایگاه گلستان در سطح ملی و بین‌المللی، همگام با مدیران پیش روند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ضمن قدردانی از همه مدیرانی که با رسانه‌ها تعامل دارند و در مسیر توسعه استان تلاش می‌کنند، گفت: همکاری مسئولان با رسانه‌ها نقش بسزایی در اطلاع‌رسانی دقیق و ارتقا آگاهی عمومی دارد و از همین رو، از همه کسانی که در این مسیر گام برداشته‌اند، تشکر می‌کنم.