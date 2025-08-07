به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی شامگاه پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، با اشاره به جایگاه برجسته خبرنگاران در تاریخ انقلاب اسلامی و در بحرانهای مختلف، گفت: خبرنگاران در دوران انقلاب اسلامی خود را به خوبی نشان دادند، اما در جنگ ۱۲ روزه اخیر، این قشر بیش از پیش با از جانگذشتگی خود، وحدت و انسجام ملت ایران را به تصویر کشیدند.
وی افزود: در این جنگ، خبرنگاران با پوشش دقیق و فوری رویدادها، این تصاویر را به جهان مخابره کردند و در کنار مردم فلسطین، درد و رنج مردم غزه را به جهانیان منتقل کردند. این اقدام نشان از تعهد خبرنگاران به رسالت خود دارد.
سنگدوینی در ادامه به اهمیت حضور رسانهها در ارائه تصویر واقعی از نظام و انقلاب اشاره کرد و گفت: بدون حضور خبرنگاران و رسانهها، نمیتوان تصویری دقیق و صحیح از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن به جهان ارائه داد. رسانهها با پوشش خبری، گزارشها و انعکاس واقعیتها، نقش اساسی در افزایش آگاهی عمومی و اطلاعرسانی صحیح ایفا میکنند.
نماینده مردم گرگان و آققلا همچنین تأکید کرد: مسیر توسعه کشور، با تلاش خبرنگاران مجرب هموار میشود. خبرنگاران در راستای جهاد تبیین، به عنوان پیشتازان عرصه اطلاعرسانی و آگاهی بخشی، در جهت پیشرفت و توسعه کشور گام برمیدارند.
گرگان- نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی گفت: خبرنگاران در مسیر توسعه کشور و جهاد تبیین پیشتاز هستند.
