  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

خبرنگاران خارگ صدای رسای تلاش و خدمت در جزیره‌اند

خبرنگاران خارگ صدای رسای تلاش و خدمت در جزیره‌اند

خارگ – مدیر عملیات عمومی خارگ، از تلاش‌های خبرنگاران جزیره خارگ و همراهی رسانه‌ها قدردانی کرد و گفت: خبرنگاران خارگ صدای رسای تلاش و خدمت در جزیره‌اند.

محمدرضا دشتی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی رسانه در شرایط حساس کشور گفت: خبرنگاران، چشم بیدار جامعه‌اند و حضور آگاهانه، مسئولانه و دقیق آنان در روایت واقعیت‌های میدانی، به‌ویژه در حوزه حساس و راهبردی انرژی، بسیار ارزشمند و اثرگذار است.

وی افزود: رسانه‌ها و خبرنگاران حوزه نفت و انرژی، به‌ویژه خبرنگاران دلسوز جزیره خارگ و خبرگزاری مهر، با درک شرایط عملیاتی و پیچیدگی‌های کاری در منطقه، همواره نقشی مهم در انعکاس تلاش‌های مجموعه صنعت نفت ایفا کرده‌اند.

دشتی‌زاده تأکید کرد: در منطقه‌ای همچون خارگ که در خط مقدم صادرات انرژی کشور قرار دارد، فعالیت رسانه‌ای تنها در حد اطلاع‌رسانی نیست، بلکه یک رسالت ملی است و خبرنگاران در این مسیر با وجدان کاری، دقت و تعهد خود خوش درخشیده‌اند.

مدیر عملیات عمومی خارگ در پایان با تبریک این روز به همه خبرنگاران کشور، به‌ویژه خبرنگاران فعال در جزیره خارگ، از تلاش‌های آنان در همراهی با صنعت نفت تقدیر و تشکر کرد.

کد خبر 6554115

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها