وزیر بهداشت: نظام سلامت نیازمند همراهی رسانه‌ها است

وزیر بهداشت، از نقش تعیین‌ کننده اصحاب رسانه در ارتقای سواد سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و افزایش اعتماد اجتماعی به نظام سلامت سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، با تبریک روز خبرنگار، از نقش تعیین‌کننده اصحاب رسانه در ارتقای سواد سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و افزایش اعتماد اجتماعی به نظام سلامت سخن گفت و بر ضرورت تعامل مؤثر میان رسانه‌ها و متولیان سلامت برای توسعه پایدار این حوزه تأکید کرد.

متن پیام وزیر بهداشت

توسعه و پیشرفت نظام سلامت، از مسیر خبررسانی و اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و به موقع، محقق می‌شود؛ بی‌گمان دستیابی به این هدف، نیازمند همکاری و تعامل سازنده بین رسانه‌ها، نظام سلامت و متولیان آن است؛ در این راه، رسانه‌ها و رسانه‌نگارها نقش اصلی و اساسی را در افزایش‌های آگاهی عمومی‌، ارتقا سواد سلامت و در نتیجه، پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش هزینه‌های درمان ایفا می‌کنند؛ رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع، برقراری ارتباط و تعامل بین مردم و متولیان نظام سلامت و ایجاد زمینه‌های پاسخگویی، می‌توانندباعث افزایش مشارکت و اعتماد اجتماعی مردم به حوزه سلامت شوند؛ و این هدفی است که به طور مشخص با حضور، همکاری و همراهی انواع رسانه نگارها و خبرنگارها تحقق می‌یابد؛ از این‌رو، نظام سلامت کشور، همواره خود را نیازمند همکاری و تعامل با رسانه‌ها و اصحاب رسانه می‌داند؛ اینجانب، به نمایندگی از نظام سلامت کشور، ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت آن، مراتب سپاس و قدردانی خود و همکارانم در نظام سلامت کشور را حضور همه رسانه‌ها، رسانه‌نگاران و خبرنگاران سختکوش و وظیفه‌شناس حوزه سلامت اعلام می‌دارم و نقش بی‌بدیل ایشان را در فرهنگ‌سازی سلامت، و ساختن جامعه‌ای آگاه و رو به تعالی می‌ستایم.

با آرزوی تندرستی و بهروزی، و امید به فراهم شدن زمینه‌های بیشتر و مؤثرتر همکاری و همراهی در راه توسعه و پیشرفت نظام سلامت کشور.

