به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، با تبریک روز خبرنگار، از نقش تعیین‌کننده اصحاب رسانه در ارتقای سواد سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و افزایش اعتماد اجتماعی به نظام سلامت سخن گفت و بر ضرورت تعامل مؤثر میان رسانه‌ها و متولیان سلامت برای توسعه پایدار این حوزه تأکید کرد.

متن پیام وزیر بهداشت

توسعه و پیشرفت نظام سلامت، از مسیر خبررسانی و اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و به موقع، محقق می‌شود؛ بی‌گمان دستیابی به این هدف، نیازمند همکاری و تعامل سازنده بین رسانه‌ها، نظام سلامت و متولیان آن است؛ در این راه، رسانه‌ها و رسانه‌نگارها نقش اصلی و اساسی را در افزایش‌های آگاهی عمومی‌، ارتقا سواد سلامت و در نتیجه، پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش هزینه‌های درمان ایفا می‌کنند؛ رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع، برقراری ارتباط و تعامل بین مردم و متولیان نظام سلامت و ایجاد زمینه‌های پاسخگویی، می‌توانندباعث افزایش مشارکت و اعتماد اجتماعی مردم به حوزه سلامت شوند؛ و این هدفی است که به طور مشخص با حضور، همکاری و همراهی انواع رسانه نگارها و خبرنگارها تحقق می‌یابد؛ از این‌رو، نظام سلامت کشور، همواره خود را نیازمند همکاری و تعامل با رسانه‌ها و اصحاب رسانه می‌داند؛ اینجانب، به نمایندگی از نظام سلامت کشور، ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت آن، مراتب سپاس و قدردانی خود و همکارانم در نظام سلامت کشور را حضور همه رسانه‌ها، رسانه‌نگاران و خبرنگاران سختکوش و وظیفه‌شناس حوزه سلامت اعلام می‌دارم و نقش بی‌بدیل ایشان را در فرهنگ‌سازی سلامت، و ساختن جامعه‌ای آگاه و رو به تعالی می‌ستایم.

با آرزوی تندرستی و بهروزی، و امید به فراهم شدن زمینه‌های بیشتر و مؤثرتر همکاری و همراهی در راه توسعه و پیشرفت نظام سلامت کشور.