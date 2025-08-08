طلا در مسیر دومین افزایش هفتگی متوالی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری، پس از ثبت بالاترین سطح خود از ۲۳ جولای در معاملات ابتدایی روز جاری، ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۳۳۸۹ دلار و ۳۷ سنت رسید. قیمت هر اونس طلا از ابتدای هفته جاری تاکنون، ۰.۸ درصد افزایش یافته است.

هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا نیز پس از ثبت بالاترین قیمتش یعنی، ۳۵۳۴ دلار و ۱۰ سنت، ۱.۶ درصد افزایش یافت و ۳۵۰۹ دلار و ۱۰ سنت معامله شد.

روزنامه فایننشال تایمز با استناد به نامه‌ای از اداره حفاظت مرزی گمرک، گزارش داد که آمریکا، تعرفه‌هایی را برای واردات شمش‌های طلای یک کیلویی وضع کرده است. این روزنامه اعلام کرد در این نامه که مورخ ۳۱ ژوئیه است، آمده است که شمش‌های طلای یک کیلویی و ۱۰۰ اونسی باید تحت یک کد گمرکی طبقه‌بندی شوند که منوط به سطوح خاصی است. این روزنامه همچنین اعلام کرد این اقدام می‌تواند بر سوئیس، بزرگترین قطب پالایش جهان، تأثیر بگذارد.

اعمال تعرفه‌های بالاتر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بر واردات از ده‌ها کشور از پنجشنبه آغاز شد و شرکای تجاری اصلی مانند سوئیس، برزیل و هند را به دنبال یافتن توافقی بهتر سوق داد.

طلا اغلب در مواقع عدم قطعیت سیاسی و مالی به عنوان یک ذخیره ارزش امن استفاده می‌شود.

صندوق «اس پی دی آرگلدتراست» که بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان است، اعلام کرد که دارایی‌های این صندوق، ۰.۶۶ درصد افزایش یافت و از ۹۵۲.۷۹ تن روز چهارشنبه به ۹۵۹.۰۹ تن در روز پنجشنبه رسید.

هفته گذشته، داده‌های ضعیف‌تر از وضعیت اشتغال در آمریکا، شرط‌بندی‌ها برای کاهش نرخ بهره را افزایش داد، به طوری که طبق ابزار دیده بان فدرال شرکت CME، بازار اکنون بیش از ۹۱ درصد احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه میلادی آینده را پیش‌بینی می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، «رافائل باستیک»، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، گفت: خطرهای بازار کار افزایش یافته است، اما هنوز برای کاهش نرخ بهره قبل از جلسه بعدی فدرال رزرو آمریکا خیلی زود است، زیرا هنوز داده‌های کلیدی در راه است و انتظار می‌رود تورم در ماه‌های آینده افزایش یابد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۳ درصد کاهش، به ۳۸ دلار و ۱۹ سنت رسید، بهای هر اونس پلاتین، ۱.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۳۵۰ دلار و ۹۸ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۴ درصد کاهش، ۱۱۴۶ دلار و ۴۸ سنت معامله شد.