قیمت طلا با کاهش جزئی به ۳۳۴۳ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۱ درصد کاهش، به ۳۳۴۳ دلار و ۹ سنت رسید. هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر، نیز با ۰.۱ درصد کاهش، ۳۳۸۶ دلار و ۱۰ سنت معامله شد.

«میشل بومن» و «کریستوفر والر» از مقامات فدرال رزرو، در جلسه سیاستگذاری ماه گذشته، به کاهش نرخ بهره به میزان یک چهارم واحد برای مقابله با ضعف بازار کار، رأی دادند، اما طبق صورتجلسه جلسه فدرال رزرو، رویکرد آنها حمایت نشد.

بر اساس گزارش رویترز، چند روز پس از این جلسه، داده‌های وزارت کار آمریکا، نشان داد که اشتغالزایی کمتری در جولای ایجاد شده، نرخ بیکاری بالاتر رفته و مشارکت نیروی کار به پایین‌ترین حد خود از اواخر سال ۲۰۲۲ رسیده که با نگرانی‌های «بومن» و «والر» همسو بوده است.

فدرال رزرو از دسامبر، نرخ بهره را ثابت نگه داشته و طبق ابزار دیده بان فدرال شرکت CME، معامله گران احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر را ۸۵ درصد می‌دانند.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، احتمالاً، جمعه در سمپوزیوم جکسون هول، سخنرانی خواهد کرد و سرمایه‌گذاران منتظرند ببینند که آیا او از اقداماتی برای تقویت بازار کار حمایت می‌کند یا تمرکز خود را بر خطرات تورمی حفظ خواهد کرد.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از «لیزا کوک»، یکی از مقامات فدرال رزرو، خواست تا به دلیل مسائل ادعایی مربوط به وام مسکن او در ایالت‌های میشیگان و جورجیا، استعفا دهد و تلاش‌هایش را برای اعمال نفوذ بر بانک مرکزی افزایش داد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره بدون تغییر ماند و در سطح ۳۷ دلار و ۸۸ سنت ایستاد. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۳ درصد کاهش، به ۱۳۳۵ دلار و ۱۴ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۵ درصد کاهش، ۱۱۰۸ دلار و ۷۳ سنت معامله شد.