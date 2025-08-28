قیمت طلا ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری، بدون تغییر ماند و در ۳۳۹۰ دلار و ۹۱ سنت ایستاد. هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر نیز در ۳۴۴۶ دلار و ۷۰ سنت ثابت ماند.

سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا هستند که روز جمعه اعلام خواهد شد.

اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی در ژوئیه، ۲.۶ درصد رشد کرده که مشابه با افزایش ماه قبل خواهد بود.

طبق ابزار دیده بان فدرال شرکت CME، بازارها اکنون، احتمال کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه در نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در ماه میلادی آینده را بیش از ۸۸ درصد پیش بینی می‌کنند. طلا معمولاً در محیطی با نرخ بهره پایین عملکرد خوبی دارد.

«جان ویلیامز»، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک، روز چهارشنبه، گفت: احتمالاً نرخ بهره در مقطعی کاهش می‌یابد اما سیاست‌گذاران باید ببینند داده‌های اقتصادی آینده، چه چیزی را نشان می‌دهند تا تصمیم بگیرند که آیا کاهش نرخ بهره در سپتامبر مناسب است یا خیر.

بر اساس گزارش رویترز، ارزش دلار آمریکا در معاملات روز جاری، پس از اینکه معامله‌گران در پی اظهارات «ویلیامز»، پیش بینی‌ها روی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه میلادی آینده را افزایش دادند، کاهش یافت. دلار ضعیف‌تر، طلا را برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر می‌کند.

در همین حال، شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی به نقل از منابع آگاه گزارش داد ممکن است به زودی شکایت «لیزا کوک»، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، علیه تلاش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای اخراج او مطرح شود.

«صندوق اس پی دی آر گلد تراست» که بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا در جهان است، اعلام کرد دارایی‌های این صندوق، ۰.۲۷ درصد افزایش یافت و از ۹۵۹.۹۲ تن در روز سه شنبه، به ۹۶۲.۵۰ تن در روز چهارشنبه رسید.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۱ درصد افزایش، به ۳۸ دلار و ۶۶ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۳ درصد کاهش، به ۱۳۴۳ دلار و ۶۹ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۳ درصد افزایش، ۱۰۹۴ دلار و ۴۲ سنت معامله شد.