به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان به مناسبت روز خبرنگار و سالروز شهادت شهید محمود صارمی پیامی را صادر کرد که متن آن به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفدهم مردادماه، سالروز شهادت مظلومانه خبرنگار گرانقدر، شهید محمود صارمی، و روز پاسداشت مقام والای خبرنگار، یادآور تعهد، آگاهیافزایی، و تلاش بی وقفه با ابزارهای اندیشه، قلم و رسانه در عرصه خطیر اطلاعرسانی است.
این روز، فرصت مغتنمی است برای تجلیل از مجاهدتهای آگاهانه، هوشمندانه و مسئولانه اهالی رسانه که با نگاهی دغدغهمند و وفادار به مصالح عمومی، در مسیر تنویر افکار عمومی، صیانت از حقیقت، و ارتقا آگاهیهای اجتماعی نقشآفرینی میکنند.
بیتردید، خبرنگاران شریف و متعهد، بهعنوان طلایهداران عرصه اطلاعرسانی و ناظران بیدار تحولات جامعه، نقشی انکارناپذیر در ارتقا شفافیت، پیشگیری از فساد، تقویت اعتماد عمومی، و تحکیم پایههای عدالت اجتماعی دارند؛ نقشی که در پرتو صداقت حرفهای، رعایت امانتداری و پایبندی به اصول اخلاق رسانهای، جلوهای مضاعف مییابد.
جایگاه رسانه و خبرنگار در نظام مردمسالار دینی، جایگاهی والا و راهبردی است؛ بر همین اساس، دستگاه قضائی استان سمنان همواره بر تعامل سازنده، حمایت قانونی و احترام به فعالیتهای آگاه گرانه اصحاب رسانه تأکید داشته و معتقد است که اطلاعرسانی شفاف، نقادانه و منصفانه، میتواند در مسیر ارتقا حکمرانی مطلوب و اجرای دقیق عدالت، نقشآفرین باشد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه اطلاعرسانی، بهویژه شهید محمود صارمی، روز خبرنگار را به تمامی تلاشگران این عرصه خطیر در استان پهناور سمنان تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق روزافزون این قشر فرهیخته را در مسیر پاسداشت حقیقت، صیانت از منافع عمومی و همراهی با دستگاه قضائی استان در تحقق عدالت، از درگاه حضرت حق مسئلت مینمایم.
