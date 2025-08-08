  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۰:۱۳

رسانه‌ها تقویت کننده اعتماد عمومی هستند

رسانه‌ها تقویت کننده اعتماد عمومی هستند

سمنان- حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان ضمن تبریک روز خبرنگار، رسانه‌ها را تقویت کننده اعتماد عمومی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان به مناسبت روز خبرنگار و سالروز شهادت شهید محمود صارمی پیامی را صادر کرد که متن آن به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفدهم مردادماه، سالروز شهادت مظلومانه خبرنگار گران‌قدر، شهید محمود صارمی، و روز پاسداشت مقام والای خبرنگار، یادآور تعهد، آگاهی‌افزایی، و تلاش بی وقفه با ابزارهای اندیشه، قلم و رسانه در عرصه خطیر اطلاع‌رسانی است.

این روز، فرصت مغتنمی است برای تجلیل از مجاهدت‌های آگاهانه، هوشمندانه و مسئولانه اهالی رسانه که با نگاهی دغدغه‌مند و وفادار به مصالح عمومی، در مسیر تنویر افکار عمومی، صیانت از حقیقت، و ارتقا آگاهی‌های اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کنند.

بی‌تردید، خبرنگاران شریف و متعهد، به‌عنوان طلایه‌داران عرصه اطلاع‌رسانی و ناظران بیدار تحولات جامعه، نقشی انکارناپذیر در ارتقا شفافیت، پیشگیری از فساد، تقویت اعتماد عمومی، و تحکیم پایه‌های عدالت اجتماعی دارند؛ نقشی که در پرتو صداقت حرفه‌ای، رعایت امانت‌داری و پایبندی به اصول اخلاق رسانه‌ای، جلوه‌ای مضاعف می‌یابد.

جایگاه رسانه و خبرنگار در نظام مردم‌سالار دینی، جایگاهی والا و راهبردی است؛ بر همین اساس، دستگاه قضائی استان سمنان همواره بر تعامل سازنده، حمایت قانونی و احترام به فعالیت‌های آگاه گرانه اصحاب رسانه تأکید داشته و معتقد است که اطلاع‌رسانی شفاف، نقادانه و منصفانه، می‌تواند در مسیر ارتقا حکمرانی مطلوب و اجرای دقیق عدالت، نقش‌آفرین باشد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه اطلاع‌رسانی، به‌ویژه شهید محمود صارمی، روز خبرنگار را به تمامی تلاشگران این عرصه خطیر در استان پهناور سمنان تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق روزافزون این قشر فرهیخته را در مسیر پاسداشت حقیقت، صیانت از منافع عمومی و همراهی با دستگاه قضائی استان در تحقق عدالت، از درگاه حضرت حق مسئلت می‌نمایم.

کد خبر 6554786

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها