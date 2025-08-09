خبرنگاران مشکلات مردم را شجاعانه طرح و پیگیری کنند

  1. استانها
بجنورد- نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: خبرنگار باید شجاعت و دلسوزی در قبال مشکلات مردم داشته باشد تا بتواند در مسیر حل این مشکلات نقش‌آفرینی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری صبح شنبه در دیدار با اصحاب رسانه که به مناسبت روز خبرنگار در دفتر نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: نقد یکدیگر موجب افزایش ظرفیت نقدپذیری می‌شود و خبرنگاران باید با روحیه پذیرش نقد، فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه روایتگری و خبرنگاری در نقل یک انقلاب، یک تکلیف است، افزود: خبرنگار باید از دانش لازم برای انجام این مأموریت برخوردار باشد و آموزش‌های لازم برای آنان برگزار شود، چرا که فردی که دانش نوشتن خبر را ندارد می‌تواند فضای رسانه را آلوده و باورهای نادرست ایجاد کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی بر لزوم صداقت در کار خبرنگاری تأکید کرد و گفت: نباید گفته‌های افراد تحریف شود؛ باید آنچه هست بازگو گردد و تنها کسانی باید در این حرفه بمانند که صداقت داشته باشند.

وی ادامه داد: خبرنگار باید خبر را به‌طور کامل مطالعه کرده، صحبت‌های شاخص افراد را استخراج و بدون کم و کاست منتشر کند و همچنین بی‌طرفی در نگارش خبر ضروری است و خبرنگار باید به موقع نسبت به انتشار آن اقدام نماید.

وی در پایان بیان کرد: خبرنگار باید شجاعت و دلسوزی در قبال مشکلات مردم داشته باشد تا بتواند در مسیر حل این مشکلات نقش‌آفرینی کند.

