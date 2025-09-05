  1. استانها
مسئولان با رمز غلبه بر دشمن مشکلات اقتصادی را حل کنند

بجنورد- امام جمعه موقت بجنورد گفت: مسئولان کشور باید با همان رمز و راهکاری که دشمن را در جبهه‌های سخت نظامی شکست دادند، مشکلات معیشتی مردم را نیز برطرف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رحیم مهدوی‌پور در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: قناعت، عبادتی شایسته، گمنامی در میان امت و صبر از جمله ویژگی‌های مؤمن محبوب پیامبر اسلام است.

وی افزود: پیامبر اکرم (ص) اقیانوس بی‌کران معرفت و علم است که عقل بشری از شناخت کامل ایشان ناتوان است و به‌عنوان اراده عام تکوین الهی و ملاک اعمال مسلمین شناخته می‌شود.

امام جمعه موقت بجنورد با تأکید بر ضرورت خدمت به دیگران بیان کرد: یکی از توصیه‌های ائمه اطهار این است که خانواده‌ها و افراد کار خود را بر دوش دیگران نیندازند بلکه خود در خدمت دیگران باشند.

حجت‌الاسلام مهدوی‌پور به سالروز قیام ۱۷ شهریور اشاره کرد و گفت: این قیام یکی از مهم‌ترین عوامل در ریشه‌کنی نظام ستم‌شاهی و طاغوتی بود که در آن مردم حق‌طلب به گلوله بستند.

وی تصریح کرد: اسلام، ولایت و امامت از بزرگ‌ترین سرمایه‌ها و نعمت‌های الهی برای ملت ایران هستند و انقلاب اسلامی نیز با تکیه بر همین ارزش‌ها توانست دست استکبار را از منافع مردم کوتاه کند و در دفاع مقدس هشت ساله پیروزی‌های بزرگی به دست آورد.

امام جمعه موقت بجنورد ادامه داد: وحدت و انسجام ملت ایران در میدان‌های مختلف شعبه‌ای از توحید و محور پیروزی است و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز همین وحدت بود که با اعلام آتش‌بس از سوی دشمن، نتیجه‌ای عزتمندانه برای ایران اسلامی رقم زد.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای بیان کرد: عملیات موشکی مردم شجاع و مظلوم یمن اقدامی جسورانه بود که هیمنه رژیم صهیونیستی را شکست و نصرت الهی را به دشمنان اسلام نمایاند.

امام جمعه موقت بجنورد همچنین از حرکت «ناوگان جهانی صمود» برای شکستن حصر غزه تقدیر کرد و گفت: امیدواریم این کمک‌ها هرچه سریع‌تر به دست مردم مظلوم غزه برسد.

حجت‌الاسلام مهدوی‌پور تصریح کرد: مسئولان باید با همان رمز و روحیه‌ای که دشمن را در میدان‌های سخت نظامی شکست دادند، در عرصه اقتصاد نیز وارد میدان شوند و مشکلات معیشتی مردم را برطرف کنند.

وی گفت: حفظ وحدت یکی از واجبات است و همه باید برای تقویت انسجام ملی و اسلامی تلاش کنند.

