  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

ثبت ۲۰۷ هزار تخلف در پایتخت از ابتدای مرداد ماه

ثبت ۲۰۷ هزار تخلف در پایتخت از ابتدای مرداد ماه

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در ۱۸ روز نخست مردادماه سال جاری، بیش از ۲۰۷ هزار وسیله نقلیه در پایتخت به‌دلیل ارتکاب ۳ تخلف عمده مشمول اعمال قانون و جریمه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به آمار تخلفات ثبت‌شده در بازه زمانی ۱۸ روزه نخست مردادماه سال جاری، گفت: همکاران بنده در این مدت با بیش از ۹۴ هزار دستگاه موتورسیکلت به‌دلیل نداشتن کلاه ایمنی، ۷۵ هزار وسیله نقلیه به‌علت عدم استفاده از کمربند ایمنی، و ۳۸ هزار وسلیه نقلیه به دلیل استفاده از تلفن همراه حین رانندگی برخورد قانونی داشته‌اند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر اهمیت ایمنی موتورسواران اظهار داشت: کلاه ایمنی، تنها یک وسیله نیست؛ بلکه کلاه زندگی است. هر موتورسوار با گذاشتن کلاه ایمنی، نه‌تنها از جان خود محافظت می‌کند، بلکه به قانون، خانواده و فرهنگ ایمنی نیز احترام می‌گذارد.

سردار موسوی پور در پایان گفت: استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، تمرکز راننده را مختل کرده و زمینه‌ساز بسیاری از تصادفات می‌باشد.همچنین، بی‌توجهی به کمربند ایمنی، جان راننده و سرنشینان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. رعایت این دو اصل ساده، می‌تواند از صدها حادثه جلوگیری کند.

کد خبر 6556185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها