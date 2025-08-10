ثبت ۲۰۷ هزار تخلف در پایتخت از ابتدای مرداد ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به آمار تخلفات ثبتشده در بازه زمانی ۱۸ روزه نخست مردادماه سال جاری، گفت: همکاران بنده در این مدت با بیش از ۹۴ هزار دستگاه موتورسیکلت بهدلیل نداشتن کلاه ایمنی، ۷۵ هزار وسیله نقلیه بهعلت عدم استفاده از کمربند ایمنی، و ۳۸ هزار وسلیه نقلیه به دلیل استفاده از تلفن همراه حین رانندگی برخورد قانونی داشتهاند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر اهمیت ایمنی موتورسواران اظهار داشت: کلاه ایمنی، تنها یک وسیله نیست؛ بلکه کلاه زندگی است. هر موتورسوار با گذاشتن کلاه ایمنی، نهتنها از جان خود محافظت میکند، بلکه به قانون، خانواده و فرهنگ ایمنی نیز احترام میگذارد.
سردار موسوی پور در پایان گفت: استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، تمرکز راننده را مختل کرده و زمینهساز بسیاری از تصادفات میباشد.همچنین، بیتوجهی به کمربند ایمنی، جان راننده و سرنشینان را در معرض خطر جدی قرار میدهد. رعایت این دو اصل ساده، میتواند از صدها حادثه جلوگیری کند.
