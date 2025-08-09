خدمات حمل ونقل در مسیر بازگشت زائران اربعین ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان شکری پیش از ظهر شنبه در گفت‌وگو خبری اظهار کرد: آذربایجان‌غربی یکی از معدود استان‌هایی است که هم به عنوان مبدا ورود و هم خروج زائران اربعین فعالیت دارد.

وی تصریح کرد: از ابتدای شروع طرح اربعین تاکنون، نزدیک به ۶ هزار زائر خارجی از طریق پایانه مرزی بازرگان وارد کشور شده‌اند.

شکری با اشاره به اینکه پایانه مرزی تمرچین به عنوان مسیر خروجی زائران ایرانی وخارجی شناخته می‌شود، خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر شاهد افزایش تردد در این گذرگاه مرزی هستیم، با این حال ترددها بدون توقف و با کمترین میزان ایستایی در حال انجام است.

وی درباره خدمات‌رسانی به زائران در مسیر بازگشت از عراق نیز اظهارکرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی استاندار محترم آذربایجان‌غربی و همکاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، گاراژ ویژه‌ای در کیلومتر ۲۵ مسیر بغداد، در عمودهای ۵۷ و ۶۰ برای بازگشت زائران پیش‌بینی و تجهیز شده است.

شکری تصریح کرد: در این نقاط، اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌هایی برای جابه‌جایی زائران به مرز مستقر شده‌اند تا فرایند بازگشت به کشور از طریق پایانه مرزی تمرچین با نظم و سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی یادآورشد: تمامی ظرفیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای استان برای تسهیل تردد زائران به‌کار گرفته شده و آماده ارائه خدمات هستند.