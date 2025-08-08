تکذیب درگیری هنگام انتقال زندانیان به زندان اوین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران، با تأکیدات رئیس قوه قضائیه و با اقدامات شبانه‌روزی و جهادی سازمان زندان‌ها و تلاش‌های مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، دادستانی تهران و نظارت ستاد حقوق بشر در کمتر از یک‌ماه و نیم کوهی از آوارِ اوین بعد از حمله رژیم صهیونیستی به زندانیان، برداشته و اقامتگاه جدید مددجویان مهیای اسکان شد.

برهمین اساس صبح امروز ۱۷ مردادماه روند بازگشت مددجویان به ندامتگاه اوین آغاز شد و بخشی از مددجویان به اوین بازگشتند.

در پی بازگشت مددجویان به زندان اوین، رسانه موساد و برخی انسان رسانه‌های وابسته تلاش کردند ادعاهایی را در رابطه با نحوه انتقال زندانیان به بازداشتگاه اوین مطرح کنند تا شاید بتوانند این بار بمباران تبلیغاتی و روانی علیه زندان اوین را کلید بزنند.

در همین رابطه روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن رد ادعاهای مطرح شده تاکید کرد: انتقال مددجویان به زندان بر اساس پروتکل‌های امنیتی (داشتن دستبند زندانیان هنگام انتقال) و با رعایت کامل موازین قانونی و رعایت حقوق افراد انجام شده است.

در زمان انتقال زندانی‌ها، عده معدودی (پنج نفر) از مددجویان تلاش داشتند برخلاف موازین و پروتکل‌های امنیتی و قانونی عمل کنند و متمایز از همه زندانیان دستبند در هنگام انتقال نداشته باشند که به دلیل اینکه این خواسته غیرقانونی و خلاف استاندارهای حفاظتی بود با آن مخالفت شد که سرانجام با ایستادگی در برابر اجرای قانون بدون هیچ درگیری‌ای این افراد نیز حاضر به رعایت پروتکل‌های قانونی شدند و روند انتقال زندانیان به بازداشتگاه اوین در کمال آرامش انجام شد.

در حال حاضر نیز مددجویان در بندهای خود مستقر شده‌اند و روند انتقال بخش اول زندانیان پایان یافته است.