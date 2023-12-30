مشکلات خود را بی سانسور به دستگاه قضا منتقل کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه بازدیدهای میدانی و آسیبشناسانه خود از مراکز و مراجع قضایی و همچنین در راستای نظارت بر میزان بهبود وضعیت زندانها و زندانیان، عصر و شب گذشته (جمعه هشتم دی) به مدت ۴ ساعت، از زندان اوین بازدید کرد.
قاضیالقضات در جریان سرکشی خود از زندان اوین، علاوه بر بندهای عمومی همچون مرتبههای قبلی، از برخی بندهای امنیتی این زندان هم بازدید به عمل آورد.
رییس دستگاه قضا در جریان بازدید خود از زندان اوین ضمن سرکشی از بخشهای مختلف این زندان، از نزدیک با مسایل و مشکلات مددجویان و کادر ندامتگاه آشنا شد و دستورات مقتضی را به مسؤولان ذیصلاح صادر کرد.
رییس قوه قضاییه، ضمن دقت و اِمعاننظر پیرامون برگههایی که وضعیت زندانی و سیر رسیدگی به پرونده او، در آنها درج شده بود، از مسؤولان مربوطه در زندان، بصورت موردی، درخصوص اقدامات صورت گرفته در قبال پرونده برخی از زندانیان، سؤالاتی را مطرح کرد.
در جریان بازدید رییس عدلیه از بخشهای مختلف زندان اوین، وی در گفتوگوی چهرهبهچهره با متهمان و محکومانِ مستقر در این زندان، در خصوص اتهام و جرم ارتکابی آنها، مدت زمان سپری شده از محکومیتشان، شرایط بهداشتی و غذایی زندان و نحوه بهرهمندی مددجویان از امکانات ورزشی، رفاهی و آموزشی کسب اطلاع کرد.
رییس دستگاه قضا خطاب به مددجویان زندان اوین تاکید کرد که طی نامهای با ذکر جزییات، درخواستهای خود، وضعیت خانوادگی، نوع محکومیت، سوابق کیفری و میزان بهرهمندی خود از ارفاقات قانونی را درج کنید؛ قاضیالقضات به مددجویان این زندان اطمینان خاطر داد که به تکتک نامهها و درخواستهای مدجویان مبتنی بر اقتضائات قانونی، رسیدگی خواهد شد.
رییس قوه قضاییه خطاب به مددجویان زندان اوین گفت: در نامههایی که برای ما مینویسید، مسایل خود را با جزییات و به صورت تفصیلی درج کنید و فکر نکنید که این نامهها خوانده نمیشوند؛ مطمئن باشید تمامی این نامهها با دقت خوانده میشوند تا هم در چارچوب قانون، مشکلات و مسایل مربوط به پرونده نگارنده نامه برطرف شود و هم از خلال محتویات این مرقومهها، آسیبشناسی مربوط به علل ایجاد پروندههای قضایی صورت گیرد و ریشههایی که بعضاً مشترک هستند و سبب ازدیاد پروندههای قضایی میشوند شناسایی و رفع گردند.
رییس عدلیه در گفتوگوهای خود با مددجویان زندان اوین ضمن اشاره به سیاستهای قوه قضاییه در راستای حبسزدایی و فراهم کردن شرایط عفو و آزادی زندانیان واجد شرایط، با تاکید بر این موضوع که مرتکبین جرایم خشن و سرقت که امنیت فیزیکی و روانی مردم و شهروندان را تهدید میکنند، در فهرست عفوها قرار نمیگیرند و تأسیسات ارفاقی شامل آنها نمیشود، خطاب به زندانیان زندان اوین گفت: در صورت بهرهمندی از تأسیسات ارفاقی و آزادی، به گونهای رفتارهای اجتماعی و زندگی خود را تمشیت کنید که دیگر تحت هیچ شرایطی گذر شما به زندان و بازداشتگاه نیفتد.
در جریان بازدید رییس قوه قضاییه از اندرزگاه شماره ۶ زندان اوین، برخی زندانیان مستقر در این اندرزگاه که محکومان جرایم مالی هستند، هر کدام بصورت جداگانه به شرح وضعیت خود و علت محکوم شدنشان پرداختند؛ رییس عدلیه در این اثناء ضمن بیان توصیههایی کاربردی خطاب به این محکومان، بر این مهم تاکید کرد که عناصر و فعالان بخشهای مختلف اقتصادی بویژه فعالان حوزه بازرگانی و تجارت، باید ضمن آگاهی از قوانین و مقررات روز و معیار قرار دادن درستی و راستی در عین توجه به کسب سود، به نحوی به تمشیت امور شغلی خود بپردازند که گرفتار ارتکاب اعمال مجرمانه نگردند.
قاضیالقضات خطاب به محکومان مالی مستقر در اندرزگاه ۶ زندان اوین گفت: گاهی مشاهده میشود که یک بازرگان یا تاجرِ خِبره و مُجرب، به واسطه اعتمادی که به طرف مقابل دارد، بدون مطالعه مفاد قرارداد یا تعهدنامه، به امضای آن مبادرت میورزد و بعداً مشخص میگردد اجرای آن تعهد، وَرای توان و استطاعتش است و بدینترتیب با محکومیت مواجه میگردد؛ لذا سنجیدن همه جوانب امر در انجام امور اقتصادی و تجاری، یک اصل بسیار مهم است و تمامی تجار و فعالان اقتصادی همواره باید این مهم را مدنظر قرار دهند که امور خود را مُتقن و مُحکم و به دور از هرگونه شائبه انجام دهند تا خدایناکرده با محکومیت و مراجعت به زندان مواجه نشوند.
رییس عدلیه تصریح کرد: در قضیه مهریه نیز امر فوقالذکر صادق است؛ نباید مهریهای را پذیرفت که ورای توان و استطاعت است و در پرداخت آن با عجز مواجه شد؛ چرا که در اینصورت فرد برای خود و خانوادهاش و طرف مقابل و حتی دستگاه قضا مشکل ایجاد میکند.
رییس دستگاه قضا در ادامه خطاب به محکومان مالی در زندان اوین گفت: تمام تلاشتان را برای دریافت رضایت از شکات خود انجام دهید و در صورت تمایل در نامهای به من، با جزییات و بصورت واضح، مسایل خود را قید کنید، از جمله آنکه اصل بدهیتان چه مقدار است و آیا این بدهی در اثر تورم افزایش داشته است یا خیر؟ همچنین طرف شکایت خود را هم ذکر کنید و درج کنید که آیا وی آمادگی برای اعمال رضایت دارد یا خیر؟ ایضاً چنانچه مُعسر نیز میباشید، جزییات مربوطه را در نامهتان درج کنید.
در جریان سرکشی رییس قوه قضاییه از زندان اوین، زندانیان این ندامتگاه از مددکاریهای صورت گرفته در زندان قدردانی کردند و خدمات و رفاهیات زندان اوین را بسیار مطلوب دانستند. یکی از زندانیان مستقر در اندرزگاه ۶ زندان مزبور، خطاب به حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: در طول ۱۳ سالی که در این اندرزگاه، دوران محکومیت خود را میگذرانم، شما اولین رییس قوهای هستید که برای بازدید به این اندرزگاه میآیید؛ رییس دستگاه قضا در پاسخ به این زندانی تصریح کرد: هدف من از انجام این بازدیدها و سرکشیها، بررسی وضعیت زندان و زندانیان است و به هیچ وجه نمیخواهم و مایل نیستم که شما به تمجید از من و یا مسؤولان زندان و زندانبانها بپردازید؛ من به اینجا آمدهام تا مشکلات موجود را بیواسطه از زبان خود شما زندانیان بشنوم و در حد وسع و توان و مقدورات قانونی، اقدامات اصلاحی را ترتیب دهم.
قاضیالقضات خطاب به زندانیان این را هم گفت که در بیان مسایل و مشکلاتتان، سانسور و لکنت نداشته باشید و بدانید که به اینجا نیامدهام تا یک کار نمایشی انجام دهم؛ بلکه میخواهم آسیبشناسی داشته باشم و مشکلات شما مددجویان و زندانیان را رفع کنم.
رییس عدلیه همچنین خطاب به مسؤولان زندان اوین گفت: علت اینکه روز جمعه را برای بازدید از زندان اوین انتخاب کردهام این است که وقت مبسوط و موسّع برای سرکشی از تمامی بخشها را داشته باشم؛ لذا هر کجا که لازم است و تصور میکنید وضعیت زندان و زندانیان در آن بخش و اندرزگاه مطلوب نیست، اعلام کنید تا شخصاً سرکشی کنم و از نزدیک به بررسی مشکلات بپردازم.
بهبود وضعیت زندانها و زندانیان، از جمله تأکیدات همیشگی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بوده و وی طی مدت اخیر شخصاً چندین بازدید از زندانهای سراسر کشور انجام داده است؛ رییس قوه قضاییه در جریان این سرکشیها بر لزوم تحول رفتاری و ساختاری در امر زندانبانی و ارتقا وضعیت زندانیان در حوزههای مختلف تاکید کرده است.
«ایجاد شرایط و بستر اصلاح، تربیت و بازاجتماعی شدن زندانیان»، «اشتغال زندانیان»، «حبسزدایی»، «اعمال تأسیسات ارفاقی» و «ایجاد ترتیبات فنی و قضایی برای استفاده از پابند الکترونیک در قبال محکومان واجد شرایط قانونی» از جمله رویکردهای تحولی در مقوله زندان و زندانیان است که مورد تاکید جدی رییس قوه قضاییه میباشد.
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