طوفان بشری مردم یمن در حمایت از غزه+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، میدان السبعین در صنعاء پایتخت یمن و میدانها و خیابانهای اصلی در سایر استانها و شهرهای این کشور عصر جمعه بار دیگر صحنه تظاهرات ضد صهیونیستی بود.
راهپیمایی این هفته یمنیها با شعار «با غزه ثابت قدم میمانیم و آمادگی ما برای مقابله با همه توطئههای دشمنان عالیست» با شکوه هر چه تمامتر برگزار شد.
مردم یمن در بیانیه پایانی این راهپیمایی اعلام کردند: ما بر پایداری خود در موضع یکپارچه با برادرانمان در غزه تأکید میکنیم. ما از همه مسلمانان میخواهیم که از مجاهدان در غزه و فلسطین با پول، سلاح و هر آنچه که پایداری آنها را تقویت میکند، حمایت کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است: بسیج ابزارهای دشمن صهیونیستی-آمریکایی علیه مقاومت در غزه، فلسطین و لبنان برای خلع سلاح مقاومت، بخشی از تجاوز علیه امت است. قصد دشمن برای به حرکت درآوردن ابزارهای خیانت و مزدوری در کشور ما نیز بخشی از تجاوز صهیونیستی-آمریکایی علیه امت است. از این رو باید با هرگونه تحرک دشمن با انواع ابزارها به ویژه حرکتهای مردمی، مقابله کرد، زیرا ملتها کسانی هستند که در صورت عدم اقدام، بیشترین هزینه را میپردازند.
راهپیمایان یمنی تأکید کردند: ما، در یمنِ ایمان و حکمت، آمادگی خود را برای مقابله با هرگونه نقشه یا توطئهای که دشمنان ممکن است به هر بهانهای دنبال کنند، اعلام میکنیم. شکست امت در دفاع از مسجدالاقصی، دشمن را تشویق میکند تا طرح «اسرائیل بزرگ» خود را دنبال کند و به مکه و مدینه برسد. هر کسی که برای دفاع از غزه و مسجدالاقصی اقدامی نکند، برای دفاع از مکه و مدینه نیز اقدامی نخواهد کرد، و هر کسی که از قتل عامها در غزه احساساتش برانگیخته نشده باشد، از قتل عامها در سایر شهرها و کشورهای امت نیز برانگیخته نخواهد شد.
