حمله پهپادی یمن به ایلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رسانه های رژیم صهیونیستی از حمله پهپادی نیروهای یمنی به ایلات خبر دادند.

این منابع به فعال شدن پدافند هوایی در آسمان ایلات اشاره کردند.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند: شاهدان عینی از فعال شدن سامانه هوایی در آسمان شهر ایلات خبر می دهند.

این منابع گزارش دادند: اخباری درباره رهگیری پهپاد یمنی در منطقه ایلات مخابره شده است.

تایمز آف رژیم صهیونیستی نیز به نقل از ارتش این رژیم اعلام کرد که یک پهپاد شلیک شده از سمت یمن را در ساحل ایلات رهگیری کرده است.