  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

حمله پهپادی یمن به ایلات

حمله پهپادی یمن به ایلات

منابع صهیونیستی با اشاره به حمله پهپادی از یمن به ایلات در اراضی اشغالی، مدعی رهگیری این پهپاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رسانه های رژیم صهیونیستی از حمله پهپادی نیروهای یمنی به ایلات خبر دادند.

این منابع به فعال شدن پدافند هوایی در آسمان ایلات اشاره کردند.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند: شاهدان عینی از فعال شدن سامانه هوایی در آسمان شهر ایلات خبر می دهند.

این منابع گزارش دادند: اخباری درباره رهگیری پهپاد یمنی در منطقه ایلات مخابره شده است.

تایمز آف رژیم صهیونیستی نیز به نقل از ارتش این رژیم اعلام کرد که یک پهپاد شلیک شده از سمت یمن را در ساحل ایلات رهگیری کرده است.

کد خبر 6558725

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها