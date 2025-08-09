  1. بین الملل
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۸

غول کشتیرانی جهان از ترس یمن به دریای سرخ برنمی‌گردد

رئیس اجرایی غول کشتیرانی جهان آغاز مجدد فعالیت‌های این شرکت را در دریای سرخ و کانال سوئز بعید دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رئیس اجرایی شرکت مرسک (Maersk) غول کشتیرانی جهان اعلام کرد که بعید می‌داند طی سال جاری فعالیت‌های این شرکت در دریای سرخ و کانال سوئز از سر گرفته شود.

وی اضافه کرد: حملات اخیر در دریای سرخ و تداوم اوضاع در غزه باعث می‌شود نسبت به از سرگیری فعالیت این شرکت خوش بین نباشیم.

پیش از این نیز شرکت دانمارکی مرسک، اعلام کرده بود که به‌دلیل افزایش تنش‌های منطقه‌ای، تردد کشتی‌های خود به بندر حیفا در سرزمین‌های اشغالی را متوقف می‌کند.

فرار کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی از دریای سرخ به دلیل حملات موفقیت آمیز نیروهای مسلح یمن در راستای حمایت از مردم مظلوم غزه صورت گرفته است.

