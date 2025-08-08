امروز خبرنگاران سربازان جبهه نرم در مصاف با استکبار و صهیونیسم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری طی پیامی به محمدمهدی رحمتی مدیرعامل خبرگزاری مهر ضمن تبریک روز خبرنگار، گفت: روز خبرنگار نماد مجاهدت‌های خالصانه آگاه سازان جامعه است.

بر اساس این گزارش در متن این پیام خطاب به مدیرعامل خبرگزاری مهر آمده است: بدین وسیله فرارسیدن «روز خبرنگار» را که نماد مجاهدت‌های خالصانه آگاه‌سازان جامعه است، به شما و همه همکاران فداکارتان در آن رسانه تبریک عرض می‌کنم.

مخبر در پیام مذکور افزود: در عصری که جنگ روایت‌ها، سرنوشت‌سازتر از جنگ ابزارها است، رسانه‌های متعهد ایران اسلامی، سنگرهای استواری هستند که با قلم و تصویر، از حریم حقیقت و آرمان‌های امت اسلامی پاسداری می‌کنند.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در این پیام تاکید کرده است: امروز شما نه تنها راویان آگاه‌گر، بلکه سربازان جبهه نرم در مصاف با استکبار و صهیونیسم هستید، پایمردی شما در انتقال پیام مقاومت و روشنگری درباره توطئه‌های دشمن، برگ زرینی در کارنامه مطبوعات و رسانه‌های انقلابی است.

وی در پایان می‌افزاید: برای شما و خانواده بزرگ خبرگزاری مهر، عزت، سلامتی و توفیقات روزافزون در مسیر خدمت به اسلام و ایران را از درگاه خداوند متعال مسالت دارم.