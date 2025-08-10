  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۴۶

پیام تبریک مدیرعامل شبکه «TV BRICS» به مدیرعامل گروه‌ رسانه‌ای مهر

«ژانا تولستیکوا» شبکه بین‎ المللی TV BRICS در پیامی خطاب به «محمد مهدی رحمتی» مدیرعامل گروه رسانه ای مهر، روز خبرنگار را به وی و خبرنگاران این گروه، تبریک گفت.

متن پیام تولستیکوا به این شرح است:

جناب آقای دکتر محمد مهدی رحمتی
مدیرعامل محترم گروه رسانه‌ای مهر

با سلام و احترام

با نهایت احترام روز خبرنگار را به جنابعالی و کلیه همکاران ارجمند در گروه رسانه‌ای مهر تبریک عرض می‌نماییم.

خبرگزاری مهر به عنوان یکی از رسانه‌های تأثیرگذار و چندزبانه جمهوری اسلامی ایران نقشی برجسته در پوشش خبری حرفه‌ای، ارائه تحلیل‌های عمیق و ارتقای درک متقابل میان ملت‌ها ایفا می‌نماید.

خدمات ارزشمند گروه رسانه‌ای مهر در عرصه اطلاع رسانی و تبیین واقعیات نه تنها در سطح ملی بلکه در ابعاد بین المللی، جلوه‌ای روشن از تعهد رسانه‌ای و بینش ژرف فرهنگی است.

امیدواریم همکاری‌های رسانه‌ای میان گروه رسانه‌ای مهر و شبکه بین المللی TV BRICS در مسیر تولید و تبادل محتوای چند زبانه بیش از پیش گسترش یافته و در راستای اهداف مشترک رسانه‌ای ثمرات ارزشمندی به همراه داشته باشد.

برای جنابعالی و همه همکاران محترمتان آرزوی توفیق روزافزون و تداوم درخشش در عرصه اطلاع رسانی داریم.

با تقدیم احترام

ژانا تولستیکوا

مدیر عامل

