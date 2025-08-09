۶.۵ میلیون اصله نهال در استان بوشهر تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش کلبی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت از سال ۱۴۰۲ به مدت ۴ سال در سرتاسر ایران آغاز شده است.
وی با بیان اینکه طبق برنامهریزی انجام شده مقرر شد در استان بوشهر سالانه سه میلیون اصله نهال تولید و چهار میلیون اصله کاشته شود افزود: ما بایستی در طی این چهار سال تعداد ۱۲ میلیون اصله نهال تولید و ۱۶ میلیون اصله با مشارکت آحاد مردم و دستگاهها، صنایع مستقر در استان و نیروهای مسلح و … کاشته شود.
رئیس جنگلداری و جنگلکاری بوشهر تصریح کرد: در استان بوشهر از ابتدای طرح تاکنون در حدود ۶ میلیون و پانصدهزار اصله نهال در نهالستانهای دولتی و خصوصی تولید شده است.
کلبی ادامه داد: تا به امروز از نهالهای تولیدی توسط اداره منابع طبیعی حدود ۳ میلیون و۷۰۰ هزار اصله توسط بخش خصوصی و دولتی کاشته شده است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای طرح تاکنون نیروهای نظامی، سمنها و پتروشیمیهای مستقر در استان نیز در کاشت نهال همکاری مؤثری داشته اند گفت: امثال با مشارکت پارس جنوبی حدود ۱ میلیون نهال تولید شده است.
کلبی خاطرنشان کرد: گونههای تولید شده در نهالستان از گونههای جنگلی و بیابانی، زراعت چوب و فضای سبز هستند که شامل گونههای کنار، گز شاهی، کهور ایرانی و پاکستانی، انار شیطان، انواع آکاسیا، اکالیپتوس و گونههای فضای سبز مانند برهان، گل کاغذی، برهان گلی، شاه پسند، تکوما، درمان عقرب، سنای مکی و سایر گونهها هستند.
نظر شما