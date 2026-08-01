قاسم مهرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کادر درمان، امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر استان مرکزی به‌صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات درمانی، دارویی و امدادی به زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) هستند.

وی با اشاره به عملکرد هفته نخست فعالیت این مرکز درمانی افزود: در این مدت ۲ هزار و ۴۰۰ مورد مراجعه به واحد درمانی ثبت شده و خدمات متنوعی شامل ویزیت عمومی و تخصصی، خدمات دارویی، تزریقات، پانسمان، خدمات OTC و اعزام بیماران به مراکز درمانی به زائران ارائه شده است.

مهرآبادی تصریح کرد: در این بازه زمانی ۹۵۰ خدمت عمومی، یک‌هزار و ۵۰ مورد ویزیت تخصصی، یک‌هزار و ۱۰۰ مورد خدمات تزریقات و پانسمان و یک‌هزار و ۷۵۰ مورد خدمات OTC به زائران ارائه شده است.

وی ادامه داد: پنج بیمار با توجه به شرایط جسمانی و نیاز به دریافت خدمات تکمیلی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی تاکید کرد: نیروهای اعزامی این جمعیت در مسیر خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در آماده باش کامل قرار دارند.

وی افزود: حضور منسجم پزشکان، کادر درمان، امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر در مسجد مقدس سهله، با هدف ارتقای سلامت زائران و ارائه خدمات شایسته به عاشقان سیدالشهدا(ع) تا پایان مأموریت ادامه خواهد داشت.

مهرآبادی بیان کرد: استقرار درمانگاه هلال‌احمر استان مرکزی در مسجد مقدس سهله، بخشی از برنامه خدمت‌رسانی گسترده این جمعیت در ایام اربعین حسینی است که با تمرکز بر دسترسی سریع زائران به خدمات سلامت، کاهش دغدغه‌های درمانی و پاسخگویی به نیازهای فوری آنان انجام می‌شود.

وی گفت: این مرکز درمانی با حضور نیروهای تخصصی و پشتیبانی مستمر، نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی در مسیر تردد زائران ایفا خواهد کرد.