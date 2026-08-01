رشد ۳۴ درصدی تامین گوشت قرمز سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دهمرده بیان کرد: با تلاش بهره‌برداران و فعالان حوزه دامپروری سیستان و بلوچستان، از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۵، بیش از ۱۶ هزار و ۱۶۷ تن گوشت قرمز در این استان تولید شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: تا پایان تیرماه امسال، میزان خروج گوشت از سیستان و بلوچستان برای ارسال به سایر استان‌های کشور به هزار و ۷۲۵ تن رسیده است.

وی تصریح کرد: میزان تولید و تامین گوشت قرمز در مدت مشابه سال گذشته ۱۲ هزار و ۷۳ تن بوده که مقایسه این آمار با ارقام امسال، نشان‌دهنده رشد چشمگیر ۳۴ درصدی است.

دهمرده با اشاره به جزئیات این آمار ادامه داد: این میزان تولید شامل گوشت حاصل از دام‌های داخلی، خروج دام زنده شامل گاو، شتر و گوسفند، همچنین واردات لاشه و دام برای تنظیم بازار است.

وی تصریح کرد: در چهار ماهه نخست امسال، هشت هزار و ۳۹۰ تن گوشت از محل تولید داخلی استان تامین شده است. همچنین در بخش واردات لاشه، هزار و ۴۶۶ تن و در حوزه واردات دام زنده، سه هزار و ۴۸۹ تن ثبت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های استان در بخش قرنطینه‌های مرزی، کشتارگاه‌های صنعتی و واحدهای بسته‌بندی، سیستان و بلوچستان را به یکی از مراکز مهم تامین گوشت قرمز کشور تبدیل کرده است.

وی تاکید کرد: این سازمان تلاش دارد با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود، نقش موثرتری در تامین سبد غذایی خانوار و تقویت امنیت غذایی کشور ایفا کند.