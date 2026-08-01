به گزارش خبرگزاری مهر، سینا درویش با اشاره به تأکیدات و پیگیری‌ مستمر رئیس‌ کل دادگستری استان در اجرای طرح آزادسازی و ساماندهی نوار ساحلی شهرستان اظهار کرد: با ورود قاطع دستگاه قضایی، بیش از چهار کیلومتر از اراضی ساحلی عباس آباد آزادسازی و در اختیار عموم مردم قرار گرفت.

وی تاکید کرد: صیانت از حقوق عامه، رفع موانع دسترسی آزاد مردم به سواحل و حفظ انفال از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و در این مسیر، همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم نقش مؤثری در تحقق اهداف داشته است.



دادستان عمومی و انقلاب عباس‌آباد همچنین با تقدیر از اقدام ارزشمند یکی از شهروندان این شهرستان، خاطرنشان کرد: این شهروند با احساس مسئولیت اجتماعی، قطعه‌ای از اراضی خود واقع در نوار ساحلی را به منظور زیباسازی، توسعه فضای عمومی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم استان اهدا کرده که شایسته قدردانی است.

درویش تصریح کرد: دستگاه قضایی مازندران با جدیت روند آزادسازی سواحل، رفع تصرفات غیرقانونی و ایجاد زمینه بهره‌ مندی عمومی از مواهب طبیعی را دنبال خواهد کرد و از تمامی افرادی که در مسیر حفظ حقوق عامه و توسعه منافع عمومی گام برمی‌دارند، حمایت می‌کند.