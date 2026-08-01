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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

۴ کیلومتر از اراضی ساحلی عباس‌آباد آزادسازی شد

۴ کیلومتر از اراضی ساحلی عباس‌آباد آزادسازی شد

عباس آباد - دادستان عمومی و انقلاب عباس‌آباد از آزادسازی بیش از چهار کیلومتر از اراضی ساحلی این شهرستان با ورود دستگاه قضایی استان مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سینا درویش با اشاره به تأکیدات و پیگیری‌ مستمر رئیس‌ کل دادگستری استان در اجرای طرح آزادسازی و ساماندهی نوار ساحلی شهرستان اظهار کرد: با ورود قاطع دستگاه قضایی، بیش از چهار کیلومتر از اراضی ساحلی عباس آباد آزادسازی و در اختیار عموم مردم قرار گرفت.

وی تاکید کرد: صیانت از حقوق عامه، رفع موانع دسترسی آزاد مردم به سواحل و حفظ انفال از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و در این مسیر، همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم نقش مؤثری در تحقق اهداف داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب عباس‌آباد همچنین با تقدیر از اقدام ارزشمند یکی از شهروندان این شهرستان، خاطرنشان کرد: این شهروند با احساس مسئولیت اجتماعی، قطعه‌ای از اراضی خود واقع در نوار ساحلی را به منظور زیباسازی، توسعه فضای عمومی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم استان اهدا کرده که شایسته قدردانی است.

درویش تصریح کرد: دستگاه قضایی مازندران با جدیت روند آزادسازی سواحل، رفع تصرفات غیرقانونی و ایجاد زمینه بهره‌ مندی عمومی از مواهب طبیعی را دنبال خواهد کرد و از تمامی افرادی که در مسیر حفظ حقوق عامه و توسعه منافع عمومی گام برمی‌دارند، حمایت می‌کند.

کد مطلب 6905013

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