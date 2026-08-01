به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شکایت فردی مبنی بر ضربوجرح عمدی با استفاده از چاقو توسط فردی باهویت معلوم، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد قرار گرفت.
مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی محل اختفای متهم شدند که با هماهنگی قضائی و طی عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، وی را دستگیر کردند.
این متهم که از افراد اوباش بوده با واردکردن ضرباتی به نقاط مختلف بدن بهوسیله چاقو موجب مجروحیت شاکی شده بود.
متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به اتهام انتسابی، به مرجع قضایی معرفی شد.
پلیس ضمن تأکید بر برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با اراذلواوباش و افرادی که با اقدامات مجرمانه امنیت و آرامش شهروندان را خدشهدار میکنند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.
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