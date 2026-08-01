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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

خرید بیش از ۵.۷ تن دانه‌های روغنی توسط شبکه تعاون روستایی

خرید بیش از ۵.۷ تن دانه‌های روغنی توسط شبکه تعاون روستایی

شهرکرد- مدیر تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری از خرید تضمینی ۵ هزار و ۷۴۰ کیلوگرم انواع دانه‌های روغنی از کشاورزان استان و ارسال آن‌ها به مراکز فرآوری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بازه زمانی ۲۰ تیرماه تا ۵ مردادماه سال جاری، مقدار ۲ هزار و ۸۴۵ کیلوگرم کلزا و ۲ هزار و ۸۹۵ کیلوگرم کاملینا از کشاورزان استان خریداری شد.

وی تصریح کرد: این محصولات پس از طی مراحل خرید تضمینی، جهت ذخیره‌سازی موقت به انبار اتحادیه تعاون روستایی شهرستان شهرکرد به‌عنوان مباشر اصلی خرید انتقال یافت.

مدیر تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری با اشاره به فرآیند انتقال محصول به مقاصد نهایی افزود: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، محموله‌های خریداری‌شده جهت فرآوری، به کارخانه گلبهار سپاهان در استان اصفهان (برای محصول کلزا) و شرکت کشت و صنعت مدلل در ماهیدشت کرمانشاه (برای محصول کاملینا) حمل و ارسال شده است.

کد مطلب 6905014

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