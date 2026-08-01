به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در گفتگویی تلویزیونی به تشریح جزئیات یکی از عملیات‌های هوایی نیروی هوایی ارتش علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه پرداخت.

وی با اشاره به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی در نهم اسفند سال گذشته اظهار کرد: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با توجه به آمادگی‌های از پیش فراهم‌شده و طرح‌های عملیاتی که از مدت‌ها قبل پیش‌بینی و طراحی شده بود، تنها دو روز پس از این تجاوز، عملیات‌های هوایی خود را علیه پایگاه‌های آمریکایی در منطقه به اجرا گذاشت.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا افزود: یکی از این عملیات‌ها توسط جنگنده‌های F۵ علیه پایگاه العدیری در کویت انجام شد و عملیات دیگر نیز با مشارکت جنگنده‌های سوخو نیروی هوایی ارتش علیه پایگاه هوایی العدید قطر به اجرا درآمد.

سخنگوی ارتش با بیان اینکه درباره هر دو عملیات پیش‌تر مطالبی مطرح شده است، تصریح کرد: عملیات جنگنده‌های سوخو علیه پایگاه العدید از نظر طراحی و اجرای مأموریت، عملیاتی بسیار پیچیده بود. با توجه به استقرار گسترده سامانه‌های پدافندی دشمن در منطقه، اجرای چنین مأموریتی بسیار دشوار به نظر می‌رسید، اما با یک طرح‌ریزی دقیق و شجاعانه، این عملیات طراحی و برای اجرا به چهار تن از خلبانان شجاع نیروی هوایی ارتش سپرده شد.

وی خاطرنشان کرد: شهید سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی یکی از چهار خلبان حاضر در این عملیات بود که در اجرای این مأموریت نقش‌آفرینی کرد.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا درباره دشواری‌های این عملیات نیز گفت: بخش عمده مسیر پرواز بر فراز آب‌های خلیج فارس انجام شد. برخلاف پرواز بر فراز خشکی که عوارض زمین امکان اختفا و نزدیک شدن به هدف را برای هواپیماها فراهم می‌کند، در مسیرهای دریایی احتمال کشف هواپیماها به مراتب بیشتر است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، جنگنده‌های سوخو به دلیل ابعاد بزرگ‌تر نسبت به بسیاری از جنگنده‌های دیگر، سطح مقطع قابل‌توجه‌تری دارند و همین موضوع احتمال شناسایی آن‌ها توسط دشمن را افزایش می‌دهد. با وجود تمام این ملاحظات، همه عوامل در طراحی عملیات لحاظ شد و خلبانان با موفقیت به هدف نزدیک شدند، مأموریت خود را با اصابت به هدف به انجام رساندند و سپس مسیر بازگشت را آغاز کردند.

سخنگوی ارتش تأکید کرد: این عملیات با موفقیت کامل به انجام رسید و بار دیگر توانمندی، جسارت و آمادگی عملیاتی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت.

مأموریتی که از عهده هر خلبانی برنمی‌آید

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا عنوان کرد: این عملیات با وجود تمامی سختی‌ها و پیچیدگی‌های موجود، با موفقیت به انجام رسید، خلبانان نیروی هوایی برای جلوگیری از کشف توسط سامانه‌های پدافندی دشمن، ناچار بودند در ارتفاعی بسیار پایین، حدود ۳۰ تا ۴۰ متر از سطح آب و در برخی مقاطع از سطح زمین پرواز کنند؛ مأموریتی که انجام آن از عهده هر خلبانی برنمی‌آید و نیازمند شجاعت، مهارت و تسلط عملیاتی بالاست.

وی تأکید کرد: خلبانان شجاع نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از این توانمندی‌ها، مأموریت را با موفقیت به انجام رساندند و هدف تعیین‌شده را مورد اصابت قرار دادند.

سخنگوی ارتش با اشاره به حوادث پس از اجرای عملیات گفت: همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره کردم، در مسیر بازگشت، جنگنده‌های دشمن، هواپیمای ما را مورد اصابت قرار دادند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با اشاره به سرنوشت شهید سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی اظهار داشت: پیکر این شهید والامقام پس از گذشت چند ماه شناسایی و به میهن اسلامی بازگردانده شد و آیین تشییع و خاکسپاری وی نیز روز گذشته در شیراز برگزار شد.

پایگاه العدیری و العدید؛ دو هدف راهبردی آمریکا در منطقه

وی در ادامه با تشریح اهمیت دو پایگاه هدف قرار گرفته، گفت: هر دو پایگاهی که مورد اشاره قرار گرفت، از مهم‌ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه به شمار می‌رفتند.

سخنگوی ارتش درباره پایگاه العدیری در کویت اظهار داشت: این پایگاه، مرکز اصلی استقرار بالگردهای ارتش آمریکا بود. اگرچه از این پایگاه استفاده‌های چندمنظوره نیز می‌شد، اما تمرکز اصلی آن بر یگان‌های بالگردی آمریکا قرار داشت و بیش از ۲۵۰ فروند بالگرد در آن مستقر بودند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا افزود: در جریان این عملیات، ضربه سنگینی به این پایگاه وارد شد؛ به‌گونه‌ای که شمار زیادی از بالگردهای آمریکایی منهدم شدند و تعداد قابل توجهی نیز آسیب دیدند و از چرخه عملیاتی خارج شدند.

العدید؛ مرکز فرماندهی هوایی آمریکا در منطقه

وی با اشاره به اهمیت پایگاه هوایی العدید در قطر تصریح کرد: این پایگاه از سال‌ها پیش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز نظامی آمریکا در منطقه شناخته می‌شد و مرکز فرماندهی هوایی این کشور در غرب آسیا محسوب می‌شد.

سخنگوی ارتش ادامه داد: آمریکایی‌ها پس از حمله سال ۲۰۰۳ به عراق و جنگ علیه رژیم صدام، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای توسعه این پایگاه انجام دادند و آن را به یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پایگاه‌های هوایی خود در منطقه تبدیل کردند؛ پایگاهی که در عملیات‌های هوایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نیز نقش مهمی ایفا می‌کرد.

سخنگوی ارتش خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران تنها ۴۸ ساعت پس از آغاز تجاوز دشمن، موفق شد ضربه محکمی به این پایگاه وارد کند. البته این پایگاه در ادامه نیز با حملات پهپادی و موشکی، بارها هدف قرار گرفت و خسارات قابل توجهی متحمل شد.

درخواست از دولت قطر برای تعیین تکلیف سه خلبان دیگر

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت سه خلبان دیگر حاضر در این عملیات گفت: پیگیری‌های ما همچنان ادامه دارد، اما طرف قطری تاکنون اظهار بی‌اطلاعی کرده و وضعیت سه خلبان عزیز ما را مشخص نکرده است.

وی با درخواست از دولت و ارتش قطر برای همکاری بیشتر، اظهار داشت: از ارتش قطر و دولت این کشور می‌خواهیم با مسئولیت‌پذیری بیشتر و در چارچوب تعهدات خود بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اهتمام جدی‌تری برای روشن شدن وضعیت سه خلبان دیگر نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.

سخنگوی ارتش تأکید کرد: در حال حاضر، با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، هنوز وضعیت این سه خلبان مشخص نشده است.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در ادامه با اشاره به تحولات پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در ۲۸ خرداد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را امضا کردند که بر اساس آن، حق ایران برای ایجاد ترتیبات امنیتی ایرانی در تنگه هرمز به رسمیت شناخته شد.

وی افزود: با این حال، دولت آمریکا و به‌ویژه رئیس‌جمهور این کشور، بار دیگر سابقه بدعهدی خود را تکرار کرد. همان‌گونه که دونالد ترامپ پس از روی کار آمدن، برجام را نقض کرد، این بار نیز تنها ۲۰ روز پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، تعهدات خود را زیر پا گذاشت و با اعمال فشار بر دولت عمان، تلاش کرد مسیر جعلی و غیرقانونی در تنگه هرمز ایجاد کند.

حملات تلافی‌جویانه ارتش به پایگاه‌های آمریکا

سخنگوی ارتش تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا نسبت به این اقدام واکنش نشان داد و عملیات نیروهای مسلح در تنگه هرمز آغاز شد. پس از آن نیز آمریکا به مدت حدود دو هفته، به‌ویژه در نوار جنوبی کشور، به اقدامات تجاوزکارانه خود ادامه داد.

امیر اکرمی‌نیا با اشاره به پاسخ نیروهای مسلح ایران به این اقدامات گفت: در طول این دو هفته، عملیات‌های تلافی‌جویانه متعددی انجام شد که بخش مهمی از آن توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه صورت گرفت.

وی درباره حمله به پایگاه آمریکا در بحرین اظهار داشت: این پایگاه، مرکز استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و مهم‌ترین مرکز کنترل تنگه هرمز، دریای عمان، خلیج فارس و شمال اقیانوس هند به شمار می‌رود. عملیات نیروهای مسلح علیه این پایگاه بسیار مؤثر بود و بر اساس اسناد و شواهد موجود، خسارات سنگینی به تأسیسات آن وارد شد که تأثیر قابل توجهی بر روند فعالیت‌های عملیاتی این مرکز گذاشت.

هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا در کویت و اردن

سخنگوی ارتش ادامه داد: کشور دومی که پایگاه‌های آمریکایی آن هدف پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت، کویت بود. این پایگاه علاوه بر نقش لجستیکی و پشتیبانی، یکی از مراکز مهم هوایی ارتش آمریکا نیز محسوب می‌شد که طی چندین مرحله در طول جنگ هدف حملات پهپادی قرار گرفت و آسیب‌های جدی دید.

وی با اشاره به عملیات علیه پایگاه‌های آمریکا در اردن نیز گفت: آمریکایی‌ها در طول این مدت تلاش کردند بخش قابل توجهی از تجهیزات و امکانات نظامی خود را به اردن منتقل کنند، با این تصور که از دسترس نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خارج خواهد بود؛ اما پایگاه‌های آنان در اردن نیز هدف حملات پهپادی ارتش و همچنین موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و خسارات قابل توجهی متحمل شد.

آمریکا به اهداف نظامی و سیاسی خود نرسید

امیر اکرمی‌نیا با ارزیابی نتایج این درگیری‌ها تأکید کرد: آثار این حملات امروز به‌روشنی در کاهش حجم و گستره عملیات‌های نظامی آمریکا در منطقه قابل مشاهده است.

وی افزود: با قاطعیت می‌توان گفت وضعیتی که امروز، حدود شش ماه پس از آغاز تجاوز آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، برای این کشور ایجاد شده، به هیچ وجه وضعیت مطلوبی نیست.

سخنگوی ارتش خاطرنشان کرد: وارد آمدن خسارات گسترده به زیرساخت‌ها و توان نظامی آمریکا، ایجاد اختلال در روند عملیات‌های این کشور و همچنین ناکامی در دستیابی به اهداف سیاسی، اقتصادی و نظامی، موجب شده است که آمریکا از شرایط کنونی خود رضایت نداشته باشد.

استفاده از آتش‌بس برای تقویت توان رزمی و توسعه تجهیزات

امیر اکرمی‌نیا در ادامه با اشاره به توان پهپادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: پهپادهای جمهوری اسلامی ایران از برد عملیاتی بالایی برخوردار هستند و توانایی رسیدن به سرزمین‌های اشغالی را نیز دارند.

وی افزود: در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه نیز با استفاده از پهپادها، اهدافی در سرزمین‌های اشغالی مورد حمله قرار گرفت و به طریق اولی، این پهپادها توانایی هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در اردن را نیز دارند.

سخنگوی ارتش در پاسخ به پرسشی درباره افزایش بازدهی توان پهپادی کشور گفت: با توجه به سابقه بدعهدی آمریکا، از ابتدا این احتمال را می‌دادیم که تفاهم صورت‌گرفته نقض شده و درگیری‌ها از سر گرفته شود؛ از همین رو، هیچ‌گاه به طرف آمریکایی اعتماد نکردیم.

وی ادامه داد: در طول دوره آتش‌بس و آرامش نسبی حاکم بر میدان نبرد، تلاش کردیم از تمام فرصت‌ها برای افزایش آمادگی نیروهای مسلح استفاده کنیم؛ چه در حوزه تأمین تجهیزات و الحاق سامانه‌های جدید به سازمان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران و چه در زمینه تعمیر، بازسازی و بازیابی سامانه‌های آسیب‌دیده و همچنین تولید تجهیزات جدید.

امیر اکرمی‌نیا با اشاره به توسعه توان پهپادی ارتش گفت: پیش از این نیز اعلام کرده بودم که اخیراً از نسل جدیدی از پهپادها در مأموریت‌های عملیاتی استفاده شده است.

وی خاطرنشان کرد: مشخصات و ویژگی‌های این پهپادهای جدید در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

برپایی موکب و ارائه خدمات به زائران توسط یگان‌های ارتش

امیر اکرمی‌نیا در ادامه با تشریح اقدامات ارتش جمهوری اسلامی ایران برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: برنامه‌های ارتش در این زمینه در چند محور دنبال شده است.

وی نخستین بخش از این اقدامات را فعالیت‌های خودجوش کارکنان ارتش عنوان کرد و گفت: بسیاری از کارکنان و همرزمان ما در کوی‌های سازمانی، به‌صورت فردی، خانوادگی و یا گروهی در مراسم اربعین حضور پیدا کرده‌اند و برخی نیز با هزینه شخصی خود اقدام به برپایی موکب و ارائه خدمات به زائران کرده‌اند.

سخنگوی ارتش افزود: بخش دوم، موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی است که توسط یگان‌های ارتش در مسیرهای منتهی به مرزهای غربی کشور برپا شده است. هر یگان ارتش که در این مسیر مستقر است، متناسب با حوزه مأموریت خود اقدام به ایجاد موکب و ارائه خدمات به زائران کرده است.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه، تیپ ۱۲۳ نیروی زمینی ارتش در محدوده عوارضی آزادراه تهران ـ ساوه ایستگاه صلواتی برپا کرده و این روند تا مرزهای خروجی کشور ادامه دارد.

خدمات درمانی ارتش به زائران در پنج مرز کشور

امیر اکرمی‌نیا با اشاره به اقدامات درمانی ارتش برای زائران اربعین گفت: در مبادی مرزی، پنج بیمارستان صحرایی مجهز و ایستگاه سلامت برای ارائه خدمات پزشکی و درمانی به زائران مستقر شده است.

وی تصریح کرد: این بیمارستان‌های صحرایی در مرزهای تمرچین، خسروی، مهران، چذابه و شلمچه با بهره‌گیری از کادر درمانی متخصص و تجهیزات پیشرفته، به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

سخنگوی ارتش در پایان خاطرنشان کرد: یگان بالگردی هوانیروز ارتش نیز در طول برگزاری مراسم اربعین، خدمات اورژانس هوایی و انتقال مصدومان و بیماران احتمالی را در مناطق مرزی ارائه می‌کند.