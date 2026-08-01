تولید ۱۸ هزار تن سیر در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نادری صبح شنبه در حاشیه بازدید از سردخانه‌های ذخیره‌سازی سیر در شهر تیمورلوی شهرستان آذرشهر، اظهار کرد: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، حدود ۳۲۰.۳ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی به کشت سیر اختصاص یافت که از این سطح، نزدیک به ۱۸ هزار تن محصول برداشت شد.

وی افزود: تولید مناسب سیر در استان حاصل مدیریت صحیح مزارع، استفاده از ارقام مرغوب، بهره‌گیری از روش‌های علمی کشت و رعایت اصول فنی در مراحل کاشت، داشت و برداشت است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به عملکرد مطلوب مزارع سیر استان، گفت: میانگین عملکرد این محصول در استان حدود ۵۶ تن در هکتار برآورد می‌شود که در مقایسه با میانگین کشوری رقم قابل توجهی است.

وی ادامه داد: استفاده از بذرهای مناسب، مدیریت تغذیه گیاهی و کنترل اصولی آفات و بیماری‌ها از عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولید سیر در استان به شمار می‌رود.

آذرشهر پیشتاز تولید سیر استان

نادری با بیان اینکه عملیات برداشت سیر از اوایل تیرماه آغاز شد، اظهار کرد: زمان برداشت این محصول در مناطق مختلف استان متناسب با زمان کشت ادامه یافت و اکنون در بیشتر مناطق به پایان رسیده است.

وی افزود: سیر تولیدی آذربایجان شرقی علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی استان، به سایر استان‌های کشور نیز ارسال می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه شهرستان‌های تولیدکننده سیر در استان، گفت: شهرستان آذرشهر با ۱۵۰ هکتار سطح زیر کشت و تولید بیش از ۸ هزار و ۴۰۰ تن سیر، رتبه نخست تولید این محصول را در استان به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: شهرستان‌های عجب‌شیر و هوراند نیز از دیگر مناطق مهم تولید سیر در آذربایجان شرقی هستند و سهم قابل توجهی در تولید این محصول دارند.

ضرورت توسعه صنایع تبدیلی سیر

نادری با اشاره به ارزش اقتصادی سیر، اظهار کرد: این محصول علاوه بر مصرف تازه، ظرفیت بالایی برای فرآوری و تولید محصولاتی مانند پودر سیر، سیر خشک، ترشی سیر و دیگر فرآورده‌های غذایی دارد.

وی افزود: توسعه صنایع تبدیلی، بسته‌بندی استاندارد و ایجاد زنجیره ارزش می‌تواند زمینه افزایش درآمد بهره‌برداران و رونق سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان را فراهم کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، توسعه کشت اصولی، استفاده از بذر سالم و گواهی‌شده، به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری، تغذیه متعادل گیاه و مدیریت علمی آفات و بیماری‌ها را از برنامه‌های این سازمان برای افزایش بهره‌وری تولید سیر عنوان کرد.

سیر؛ محصولی سازگار با شرایط کم‌آبی

نادری با اشاره به مزیت‌های کشت سیر در شرایط کم‌آبی، خاطرنشان کرد: با توجه به زمان کشت این محصول در فصل پاییز، بخش قابل توجهی از نیاز آبی آن از طریق بارندگی‌های پاییزی و زمستانی و ذوب برف تأمین می‌شود.

وی اضافه کرد: سیر در مقایسه با بسیاری از محصولات بهاره، وابستگی کمتری به منابع آب سطحی و زیرزمینی دارد و می‌تواند محصولی سازگارتر با شرایط تغییرات اقلیمی باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پایان تأکید کرد: حمایت از توسعه زنجیره ارزش، تقویت صنایع فرآوری، بازاریابی هدفمند و فراهم‌سازی زمینه صادرات، از مهم‌ترین راهکارهای افزایش درآمد تولیدکنندگان و رونق اقتصاد کشاورزی استان است.