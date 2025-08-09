به گزارش خبرگزاری مهر، اعضا و مربیان مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور در قالب پویشی با عنوان «هدیه خوبان» اقدام به ساخت دستسازههایی برای هدیه به زائران امام حسین (ع) در پیادهروی اربعین کردند.
این دستسازهها با توجه به نمادهای عاشورایی، صنایع دستی و فرهنگ مشترک ایران و عراق، بهرهگیری از پارچه نمدی، فوتر، مهره، نگین و سایر مواد ساده اما قابل حمل طراحی و تولید شدهاند.
اعضای مراکز کانون پرورش فکری با ساخت هدایایی نظیر پرچم، جاکلیدی، عروسکهای نمدی و بافتنی، گیره و گلسر، دفترچه یادداشت تزئینی، آویزها، دستبند، کارتپستال، قاب عکس، قابهای دیواری و دیگر آثار خلاقانه، عشق و ارادت خود را به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) ابراز کردند.
آثار تولید شده در پویش هدیه خوبان توسط دبیرخانه ستاد محرم و اربعین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جمعآوری و به موکبهای این مجموعه در مرزهای مهران، خسروی، تمرچین، شلمچه، جذابه و… ارسال شده است تا به زائران اهدا شود.
موکبهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایام پیادهروی اربعین در گذرگاههای مرزی ایران و عراق با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و هنری از قبیل قصهگویی، نقاشی عاشورایی، پردهخوانی، سرود، نمایشهای آئینی، کارگاههای هنری میزبان زائران است.
