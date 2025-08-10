فخرالدین یوسف‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام عزای حضرت سیدالشهدا (ع) و آغاز ماه صفر، یاد و خاطره شهدای رسانه، به‌ویژه شهید محمود صارمی را گرامی داشت و روز خبرنگار را فرصتی برای تکریم مجاهدت‌های اصحاب رسانه و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

مدیر خانه مطبوعات قم با اشاره به اینکه روز خبرنگار تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه نمادی از تعهد، صداقت و فداکاری کسانی است که با سلاح قلم در برابر دروغ، تحریف و جنگ روانی دشمن ایستادگی می‌کنند، بیان کرد: خبرنگاران انقلابی باید همچون رزمندگان جبهه‌های دفاع مقدس با روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری، خط مقدم جنگ روایت‌ها باشند.

یوسف‌پور جایگاه استان قم را به‌عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی و پایگاه بصیرت دینی و سیاسی کشور برجسته دانست و گفت: استان قم با داشتن ۶۲۷ رسانه دارای مجوز و سرانه بالای رسانه‌ای، رتبه نخست کشور را دارد و وجود ظرفیت‌های ارزشمندی مانند حرم حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران، حوزه‌های علمیه و دفاتر مراجع تقلید این استان را به قطب رسانه‌های دینی و انقلابی تبدیل کرده است.

وی همچنین نقش برجسته خبرنگاران انقلابی قم در قرارگاه رسانه‌ای «سفیر» را یادآور شد و افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر غزه، در حالی که بسیاری از استان‌ها مراسم روز خبرنگار را برگزار می‌کردند، خبرنگاران قم در میدان نبرد رسانه‌ای فعالانه مظلومیت مردم فلسطین را منعکس و جنایات رژیم صهیونیستی را افشا کردند.

مدیر خانه مطبوعات قم در ادامه نگرانی خود را از وضعیت سواد رسانه‌ای در جامعه ابراز کرد و گفت: با وجود دسترسی آسان همه اقشار به انواع ابزارهای رسانه‌ای، متأسفانه آموزش کافی برای تحلیل و مواجهه آگاهانه با محتواها در خانواده‌ها و مدارس وجود ندارد. اگر آموزش رسانه‌ای جدی گرفته نشود، جامعه در معرض سردرگمی و تسلیم شدن در برابر جنگ نرم دشمن قرار خواهد گرفت.

وی ارتقای سواد رسانه‌ای را ضرورتی انکارناپذیر دانست و تأکید کرد: همه نهادهای فرهنگی، آموزشی، دینی و رسانه‌ای باید به‌صورت هم‌افزا و هماهنگ در این زمینه وارد عمل شوند تا نسل جوان و خانواده‌ها با شناخت و تحلیل دقیق‌تر محتواهای رسانه‌ای مواجه شوند.

یوسف‌پور سه ویژگی مهم خبرنگار تراز انقلاب اسلامی را تعهد به حقیقت و عدالت‌خواهی، بصیرت سیاسی و قدرت تحلیل و همچنین روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری عنوان کرد و افزود: خبرنگار انقلابی باید در مسیر افشای فساد، دروغ و تحریف شجاعانه حرکت کند و توان تشخیص جبهه حق و باطل را داشته باشد و خبرنگار صرفاً یک کارمند نیست، بلکه رزمنده‌ای در خط مقدم جنگ رسانه‌ای است.

وی در پایان از همراهی مسئولان و مدیران فرهنگی استان قم قدردانی کرد و خواستار توجه جدی به مطالبات اصحاب رسانه شد و گفت: خبرنگاران قم با امکانات محدود اما تعهد و احساس مسئولیت بالا، بار سنگین جهاد تبیین را بر دوش دارند و حمایت‌هایی مانند ارتقای وضعیت معیشتی، امنیت شغلی، آموزش‌های تخصصی و توسعه زیرساخت‌های رسانه‌ای باید در اولویت قرار گیرد تا این قشر مؤثر و مظلوم بتواند با قدرت و انگیزه بیشتر به رسالت خود ادامه دهد.