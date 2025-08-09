صدور گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال محول شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عمرانی عصر شنبه در نشست با امام جمعه اهل سنت عسلویه گفت: صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضائیه به سازمان ثبت احوال کشور محول شد.

سرپرست ثبت‌احوال استان بوشهر در خصوص روند ارائه این خدمت گفت: در فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت، با ثبت فوت یک فرد ایرانی، این سازمان ظرف ۲۰ روز بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات خود و سایر دستگاه‌های ذیربط نسبت به صدور گواهی اقدام و این گواهی بلافاصله در سایت ابلاغ منتشر و از طریق پیامک به وراث و ذی‌نفعان اطلاع رسانی می‌شود.

وی، حذف فرآیندهای دستی، کاهش مراجعات حضوری، حذف استعلام‌های زمان بر و تسریع و تسهیل در ارائه خدمت را از مزیت‌های صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیکی برشمرد و نظرات و پیشنهادات امام جمعه اهل سنت عسلویه را در خصوص نحوه انحصار وراثت و تقسیم ارث اهل سنت خواستار شد.

شیخ ابراهیم محمدی امام جمعه اهل سنت عسلویه، با تقدیر از اقدام جدید سازمان ثبت احوال در خصوص صدور گواهی انحصار وراثت بدون نیاز به حضور وراث، گفت: هر قدر کار را برای مردم ساده‌تر کنیم رضایتمندی از نظام بیشتر می‌شود.