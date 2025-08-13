به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: در راستای تحقق دولت الکترونیک و همچنین قضازدایی و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان، وظیفه صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضائیه به سازمان ثبت احوال کشور محول شد و از این پس این گواهی به صورت خودکار و الکترونیک پس از ثبت فوت و ظرف مدت ۲۰ روز با استفاده از داده‌های پایگاه سازمان ثبت احوال و سایر دستگاه‌های ذیربط، گواهی صادر و به وراثت و ذینفعان ابلاغ می‌شود.

وی افزود: نیازی به مراجعه حضوری و یا درخواست وراثت و ذینفعان نیست و گواهی از طریق سامانه ابلاغ و سامانه سهیم در هر زمان و مکان در دسترس است.

هاشم کارگر بیان داشت: این خدمت با همکاری و تعامل بین دستگاهی از قوه قضائیه به سازمان ثبت احوال کشور محول شد و موجب افزایش سرعت و سهولت در ارائه خدمت، کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در زمان و هزینه و همچنین افزایش امنیت اطلاعات هویتی می‌شود.