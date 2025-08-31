برگزاری نشست هم اندیشی سازمان ثبت احوال کشور با نمایندگان ادیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، به منظور تطبیق قوانین ارث برای اقلیت‌های مذهبی کشور در روند صدور الکترونیک گواهی انحصار وراثت، نشست هم اندیشی معاونین و مدیران کل ستادی سازمان ثبت احوال کشور با نمایندگان اقلیت‌های مختلف مذهبی برگزار شد.

در این نشست علاوه بر تبادل نظر درباره تفاوت‌های حقوقی در موضوع ارث در اقلیت‌ها، قوانین ارث و نحوه اعمال آن در سامانه‌های الکترونیکی و روند صدور گواهی انحصار وراثت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت همچنین در خصوص جمعیت، پراکندگی جغرافیایی و وضعیت حقوقی پیروان ادیان گفتگو و تبادل نظر شد.

بر اساس بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وظیفه صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضاییه به سازمان ثبت احوال کشور محول شد و این سازمان ظرف ۲۰ روز پس از ثبت واقعه وفات، بدون مراجعه و درخواست حضوری وراث و ذینفعان نسبت به صدور گواهی انحصار وراثت اقدام می‌کند و این گواهی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ابلاغ و سامانه سهیم به وراث قانونی و ذی نفعان ابلاغ می‌شود.