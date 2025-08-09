به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع سوری گزارش دادند که یک گشت نظامی ارتش رژیم صهیونیستی شنبه شب وارد روستای عین زیوان در حومه جنوبی استان قنیطره در جنوب سوریه شد.

این روستا در نزدیکی خط آتش‌بس میان سوریه و مناطق اشغالی قرار دارد و ورود نیروهای اسرائیلی به آن، نقض آشکار حاکمیت سوریه به شمار می‌رود.

منابع خبری گزارش دادند که نیروی هوایی رژیم اسرائیل شب گذشته نیز یک خودرو را در در شهر «السلام» در استان القنیطره در جنوب سوریه را هدف قرار داد.

ارتش رژیم صهیونیستی با تأیید این تجاوز مدعی شد که این خودرو در حالی هدف قرار گرفته شده است که حامل تیربار بوده است.

ارتش رژیم اسرائیل پنجشنبه نیز تیپ ۱۰۷ ارتش سوریه در شمال غرب سوریه را هدف حمله قرار داده بود.

این تیپ در نزدیکی روستای زاما از توابع الجبله در حومه لاذقیه و در شمال غرب سوریه واقع شده است.

رژیم صهیونیستی در چند ماه اخیر مناطق نظامی مختلف سوریه را هدف حملات شدید هوایی قرار داده است.