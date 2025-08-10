به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، کارکنان بندر جنوا واقع در ایتالیا مانع عبور کشتی سعودی ینبع حامل تسلیحات نظامی برای رژیم صهیونیستی شدند.

بر اساس این گزارش، این کشتی سعودی به همراه تجهیزات نظامی از آمریکا راهی منطقه شده بود که کارکنان بندر جنوا متوجه شدند تجهیزات مذکور برای رژیم صهیونیستی حمل می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است، حدود ۴۰ تن از کارکنان بندر جنوا خود را به روی عرشه این کشتی سعودی رساندند و آن را محاصره کردند.

مسئولان این بندر متعهد شدند که یک سازوکار نظارتی دائم برای بررسی قاچاق سلاح بعد از این واقعه ایجاد کنند.

کارکنان این بندر تاکید کردند که برای جنگ کار نمی‌کنند و در سال ۲۰۱۹ نیز همین کار را در قبال یک محموله سلاح دیگر از سوی عربستان انجام دادند. رئیس تجمع مستقل کارکنان بنادر ایتالیا تصریح کرد که همکاری با چنین کشتی‌هایی باعث می‌شود کارکنان نیز در جنایات جنگی و نسل کشی غزه شریک باشند.