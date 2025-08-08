  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۳۱

تجاوز دوباره اسرائیل به جنوب سوریه

منابع خبری از حمله دوباره اسرائیل به جنوب سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، منابع خبری گزارش دادند که نیروی هوایی اسرائیل یک خودرو را در جنوب سوریه هدف قرار داده است.

ارتش رژیم صهیونیستی با تأیید این تجاوز مدعی شد که این خودرو در حالی هدف قرار گرفته شده است که حامل تیربار بوده است.

ارتش رژیم اسرائیل پنجشنبه نیز تیپ ۱۰۷ ارتش سوریه در شمال غرب سوریه را هدف حمله قرار داده بود.

این تیپ در نزدیکی روستای زاما از توابع الجبله در حومه لاذقیه و در شمال غرب سوریه واقع شده است.

رژیم صهیونیستی در چند ماه اخیر مناطق نظامی مختلف سوریه را هدف حملات شدید هوایی قرار داده است.

کد خبر 6554775

      تجاوز دوباره اسرائیل به جنوب سوریه، به خاطر ناتوانی، کوتاهی، سکوت و خیانت مردم سوریه بوده است.

