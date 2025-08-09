  1. بین الملل
حمله رژیم صهیونیستی به یک مقر امنیتی در سوریه

دیده بان حقوق بشر سوریه از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به مقر نیروهای امنیت داخلی رژیم جولانی در جنوب این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که یک پهپاد اسرائیلی مقر نیروهای امنیت داخلی سوریه را در شهر السلام واقع در حومه قنیطره هدف قرار داد.

همزمان با این حمله، تعداد زیادی از پهپادهای جاسوسی رژیم صهیونیستی در حریم هوایی استان قنیطره به پرواز درآمدند.

نظامیان صهیونیست به صورت زمینی نیز به حومه جنوبی قنیطره تجاوز کرده و یک ایست بازرسی در مسیر الرفید-العشه ایجاد کردند.

این در حالی است که رژیم تروریستی جولانی هیچ واکنشی به تجاوزات پی در پی تل آویو علیه سوریه نشان نمی‌دهد.

