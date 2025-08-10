هشدار «قسد» خطاب به رژیم «جولانی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای کرد سوریه دموکرات موسوم به قسد روز گذشته از زخمی شدن چهار غیر نظامی در حملات تروریست‌های وابسته به رژیم جولانی در حومه شرقی دیر الزور خبر دادند.

آنها اعلام کردند که عناصر مذکور به روستای حویجه الفیحمات حمله کردند.

نیروهای قسد هشدار داند که تکرار این عملیات و نفوذ عناصر وابسته به جولانی به مناطق تحت کنترل آنها باعث از بین رفتن ثبات کشور می‌شود. آنها اضافه کردند که مسئولیت این روندی بر عهده رژیم تروریستی جولانی است.

قسد اضافه کرد که گروه‌های تحت حمایت ترکیه و وابسته به رژیم جولانی به صورت پی در پی آتش بس توافقی را در مناطق مختلف از جمله دیرالزور، دیر حافر، سد تشرین و تل تمر نقض می‌کنند.

این نیروها بیان کردند که گروه‌های مذکور دست به تحرکات مشکوک در اطراف محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در حلب می‌زنند و دست کم ۲۲ بار به مناطق شمالی و شرقی سوریه حمله کرده‌اند.