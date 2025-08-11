به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شورای امنیت سازمان ملل در نشست روز گذشته خود نسبت به افزایش خشونت‌ها در استان سویدای سوریه طی هفته‌های گذشته به شدت ابراز نگرانی کرد و از همه طرف‌ها در این کشور خواست به توافق آتش بس و محافظت از جان غیرنظامیان پایبند باشند.

در این نشست اقدامات خشونت آمیز علیه غیرنظامیان که باعث آوارگی ۱۹۲ هزار نفر شده محکوم شد. شرکت کنندگان در نشست شورای امنیت تاکید کردند که باید از تمام مردم سوریه صرف نظر از نژاد و دین آنها محافظت شود.

در این نشست بر احترام به حاکمیت و استقلال و تمامیت ارضی سوریه و مخالفت با مداخلات منفی تاکید شد.

شرکت کنندگان در نشست شورای امنیت نسبت به افزایش تهدیدات تروریستی از سمت عناصر خارجی در سوریه ابراز نگرانی کردند.

لازم به ذکر است که رژیم تروریستی جولانی از زمان به دست گرفتن قدرت در سوریه نه تنها امنیت را در این کشور مستقر نکرده بلکه با استفاده از بازوهای تروریستی خود دست به کشتار گسترده مردم سوریه زده است.