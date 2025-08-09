تحرکات توسعه طلبانه جدید ارتش رژیم صهیونیستی در قنیطره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع سوری از تحرکات جدید و توسعه طلبانه ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

این منابع بیان کردند: گشتی اسرائیلی وارد روستای صیدا الحانوت در حومه قنیطره در جنوب سوریه شد.

پیش از این نیز، دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که نظامیان صهیونیست با تجاوز به جنوب این کشور اقدام به بازرسی خانه‌های شهروندان سوری و تخریب آنها کردند.

این اشغالگران صهیونیست همچنین ایست‌های بازرسی میان روستاهای جنوب سوریه ایجاد کرده و به سمت غیرنظامیان آتش گشودند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست به روستای القحطانیه واقع در حومه قنیطره در جنوب سوریه حمله کرده و به بهانه اینکه روستای مذکور نزدیک پایگاه‌های رژیم صهیونیستی است خانه‌های آن را تخریب کردند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، این کشور را عرصه تاخت و تاز خود قرار داده است و علاوه بر حملات گسترده هوایی به مناطق این کشور، جنوب این کشور را محل جولان خود قرار داده است.