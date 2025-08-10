برگزاری نشست سه جانبه به میزبانی اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، وزارت خارجه اردن امروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اردن پس فردا سه شنبه میزبان نشست مشترک اردن، سوریه و امریکا است.

قرار است در این نشست، اوضاع سوریه و راه‌های حمایت از بازسازی سوریه بررسی شود.

وزارت خارجه اردن بیان کرد که در این نشست، اسعد الشیبانی، وزیر خارجه دولت موقت سوریه و توماس باراک، فرستاده آمریکا به سوریه و سفیر این کشور در ترکیه حضور دارند.

همچنین در این نشست، نمایندگانی از نهادهای ذیربط در اردن، سوریه و آمریکا حضور دارند.

ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، مذاکرات دوجانبه‌ای با الشیبانی و باراک خواهد داشت.