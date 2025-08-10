  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳

برگزاری نشست سه جانبه به میزبانی اردن

برگزاری نشست سه جانبه به میزبانی اردن

وزارت خارجه اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد که اردن پس فردا سه شنبه میزبان نشست مشترک اردن، سوریه و آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، وزارت خارجه اردن امروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اردن پس فردا سه شنبه میزبان نشست مشترک اردن، سوریه و امریکا است.

قرار است در این نشست، اوضاع سوریه و راه‌های حمایت از بازسازی سوریه بررسی شود.

وزارت خارجه اردن بیان کرد که در این نشست، اسعد الشیبانی، وزیر خارجه دولت موقت سوریه و توماس باراک، فرستاده آمریکا به سوریه و سفیر این کشور در ترکیه حضور دارند.

همچنین در این نشست، نمایندگانی از نهادهای ذیربط در اردن، سوریه و آمریکا حضور دارند.

ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، مذاکرات دوجانبه‌ای با الشیبانی و باراک خواهد داشت.

کد خبر 6556676

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها