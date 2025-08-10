  1. بین الملل
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

«گاردین» اعتراف کرد؛ نقشه مرگبار تل‌آویو برای فلسطینی‌های گرسنه

یک روزنامه غربی به وحشی گری ارتش رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینی های گرسنه در مراکز توزیع کمک در غزه اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه گاردین بعد از انجام تحقیقات گزارش داد که فلسطینی‌ها در نوار غزه در معرض تیراندازی‌های بی هدف در محل‌های توزیع مواد غذایی قرار می‌گیرند.

در این گزارش آمده است، این تیراندازی‌ها یک طرح مرگبار علیه فلسطینی‌ها است و ارتش رژیم صهیونیستی به صورت پی در پی این اقدام را علیه فلسطینی‌های گرسنه در غزه انجام می‌دهد.

روزنامه گاردین به نقل از کارشناسان امور تسلیحاتی در غرب نوشت، حملات ارتش رژیم صهیونیستی علیه کسانی که به دنبال غذا هستند یک اقدام غیر مسئولانه تلقی می‌شود.

لازم به ذکر است که بر اساس اعترافات نظامیان صهیونیست، مقامات تل آویو دستور داده‌اند به سمت هر فلسطینی که به سوی این مراکز توزیع کمک می‌رود تیراندازی کنند حتی اگر پرچم سفید در دست داشته باشند یا هیچ سلاحی حمل نکنند.

