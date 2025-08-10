به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که خانوادههای اسرای صهیونیست فراخوانی منتشر کردهاند مبنی بر اینکه پایههای اقتصاد این رژیم را در تاریخ ۱۷ ماه جاری میلادی فلج خواهند کرد.
رئیس جریان معارض در رژیم صهیونیستی نیز گفت که فراخوان این خانوادهها برای فلج کردن اقتصاد رژیم صهیونیستی قابل توجیه و مناسب است.
رئیس حزب به اصطلاح دموکراتهای رژیم صهیونیستی نیز گفت که به این فراخوان میپیوندد و از همه صهیونیستها میخواهد به خیابانها بریزند.
شب گذشته نیز اعتراضات خیابانی صهیونیستها علیه نتانیاهو به خشونت و درگیری کشیده شد.
نظر شما