«بن گویر»: تشکیلات خودگردان فلسطین فورا منحل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت که در نشست بعدی کابینه از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم درخواست خواهد کرد که اقدامات عملی فوری برای انحلال تشکیلات خودگردان فلسطین اتخاذ کند.

وی اضافه کرد که این اقدام در راستای تلاش‌ها برای تشکیل کشور فلسطین صورت می‌گیرد.

این در حالی است که تشکیلات خودگردان فلسطین مهره رژیم صهیونیستی در کرانه باختری بوده و همکاری‌های کامل اطلاعاتی با این رژیم علیه نیروهای مقاومت داشته است. عناصر وابسته به تشکیلات خودگردان همواره در کمین رزمندگان فلسطینی بوده و آنها را در کرانه باختری شناسایی و بازداشت کرده و به شهادت می‌رسانند.