۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۲۸

خاخام صهیونیست «ماکرون» را به ترور تهدید کرد؛ پاریس واکنش نشان داد

وزارت کشور فرانسه از اجرای تحقیقات در خصوص تهدیدات مطرح شده علیه رئیس جمهور این کشور توسط یک خاخام صهیونیست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که در خصوص تهدیدات مطرح شده از سوی یک خاخام صهیونیست به نام دیوید دانیال کوهن ساکن اراضی اشغالی مبنی بر ترور امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه تحقیق می‌کند.

این وزارت خانه تاکید کرد که مطرح کردن چنین تهدیداتی غیر قابل قبول است.

دفتر دادستان کل در پاریس اعلام کرد که ممکن است از تیم جرایم جنایی وابسته به پلیس قضایی در این پرونده کمک گرفته شود.

این خاخام صهیونیست در تاریخ ۳ اوت جاری یک کلیپ از خود ضبط کرد که در آن می‌گوید: ماکرون باید تابوتش را آماده کند.

رئیس جمهور فرانسه که خود از حامیان رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود اعلام کرده بود که قصد دارد در سپتامبر آتی کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

