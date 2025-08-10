افزایش ۴ هزار مگاواتی برق کشور طی یکسال

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر در آئین افتتاح نیروگاه سیاه بیشه گفت: صنعت برق در دولت چهاردهم خود را بسیج کرد که ناترازی را برطرف کنید.

وی ادامه داد: نیروگاه‌های حرارتی ۵ درصد افزایش ظرفیت داشتند و به طور کلی ۴ هزار مگاوات به به تولید افزوده شد.

رجبی مشهدی خاطر نشان کرد: امسال ۳ درصد مصرف برق کاهش یافت که نه تنها توانستیم از رشد مصرف جلوگیری کنیم بلکه روند کاهشی هم داشتیم.

به گفته وی امسال در تیر و مرداد که ماه‌های گرم هستند به فولادی‌ها ۲۲ درصد و سیمان ۲۷ درصد برق بیشتری دادیم.

مدیرعامل توانیر تاکید کرد: به دلیل ناترازی خاموشی‌ها به ۴ ساعت رسید که با ورود هزار مگاوات نیروگاه و در کنار آن بهره برداری از پروژه‌های تجدید پذیر این شرایط روند بهتری پیدا می‌کند و ما در تأمین برق مطمئن و پایدار تمام تلاش خود را می‌کنیم.