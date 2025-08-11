به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه ورود به مرحله‌ای تاریخی از حیات بشر، جهان در موقعیتی حساس قرار دارد که انسان‌های بیدار در سراسر جهان، از تمامی فرهنگ‌ها، این تغییرات را درک کرده‌اند. مرحله‌ای که نبرد نهایی میان تمدن‌های ضد بشری و تمدن آزادی‌خواه بشری آغاز شده است. در این مسیر سرنوشت‌ساز، کمپین «Who is Imam Mahdi» در اربعین امسال با هدف آماده‌سازی انسان‌ها برای این نبرد بزرگ، در چهار پایگاه کلیدی در مسیر پیاده‌روی اربعین حضور خواهد داشت.

پایگاه‌های کمپین در اربعین ۱۴۴۷:

۱. نجف / ابتدای شارع امام صادق علیه‌السلام – پایگاه مرکزی کمپین

۲. عمود ۹۵۲ / واحد بین‌الملل

۳. فرودگاه امام خمینی (ره) تهران / ترمینال سلام

۴. فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

این کمپین در راستای تحقق اهداف الهی و آمادگی انسان‌ها برای ورود به آینده‌ای روشن و موعود، به تبیین سه حوزه کلیدی پرداخته است که برای نقش‌آفرینی در تمدن جهانی آینده ضروری است:

زمان‌شناسی و تحلیل تاریخ بشری: درک مرحله‌ی کنونی تاریخ و انتخاب سمت درست برای آینده.

اصلاح سبک زندگی و حفظ قوای جسمانی: آمادگی برای ایفای نقش مؤثر در تمدن جهانی آینده.

آشنایی با ابزارهای غیبی و «سپرهای نوری»: استفاده از آموزه‌های صحیفه سجادیه برای حفظ انسان‌ها در برابر مشکلات آخرالزمان.

این فعالیت‌ها نه تنها به تقویت باورهای فردی و اجتماعی کمک می‌کند، بلکه افراد را برای مواجهه با چالش‌ها و بحران‌های جهانی آماده می‌سازد. در این مسیر، تمامی انسان‌ها دعوت به رشد و تعالی در کنار هم می‌شوند تا برای ورود به آینده‌ای روشن و موعود آماده شوند.

محتواهای آموزشی در دسترس زائران:

کتابچه «۱۴ سپر نوری در آخرالزمان»: ۱۴ دعای کلیدی برای مقابله با مشکلات آخرالزمان.

سازه «همه چیز درباره نبرد آخرالزمان»: معرفی معارف کلیدی در زمینه جنگ تمدن‌ها و نقش زائران در نبرد نهایی.

سازه «بیا راه حل مشکلتو بردار»: کارگاه‌های آموزشی برای حل مشکلات فردی و اجتماعی.

سازه «تکنیک‌های خودمراقبتی در آخرالزمان»: معرفی ۲۰ دعای محافظتی از صحیفه سجادیه برای تقویت استقامت روحی.

شما هم می‌توانید سفیران در گردش کمپین باشید!

در این اربعین، زائران می‌توانند علاوه بر پیاده‌روی، به توزیع محتوای آموزشی در حوزه‌های خودشناسی و مراقبت‌های آخرالزمانی کمک کنند. محتواهای متنوع و جذاب به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی در چهار پایگاه کمپین در دسترس قرار می‌گیرد. این محتواها می‌تواند نقشی کلیدی در آماده‌سازی مردم برای مواجهه با بحران‌ها و چالش‌های جهانی ایفا کند.

تصاویری از کمپین در فرودگاه امام خمینی در ترمینال سلام و فرودگاه هاشمی نژاد مشهد