ثبت هزارمین ماموریت اورژانس هوایی قم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد باقری از انجام هزارمین مأموریت اورژانس هوایی استان خبر داد و گفت: این مأموریت به‌منظور امدادرسانی به مصدوم حادثه واژگونی موتورسیکلت در منطقه دستجرد انجام شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم افزود: پرواز شماره هزار اورژانس هوایی قم با هدف امدادرسانی به مردی ۷۰ ساله که در اثر واژگونی موتورسیکلت دچار آسیب‌دیدگی شدید سر، پارگی صورت، فراموشی پس از حادثه و بیهوشی گذرا شده بود؛ صورت گرفت.

وی اضافه کرد: پس از انجام اقدام‌های درمانی اولیه در محل حادثه، مصدوم بدون تغییرات حیاتی خاص به همکاران اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم تحویل شد.

وی با قدردانی از همکاری مؤثر کادر پرواز، اسامی اعضای تیم را سرهنگ رضایی، سرهنگ ویسی و سرگرد خراسانی اعلام کرد و این موفقیت را حاصل همدلی و تلاش تمامی اعضای تیم اورژانس هوایی استان دانست.